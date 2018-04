Quel piccolo diavolo di Silvio ' adorava Satana ad Arcore'

“Maestra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato Quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

“Il cordone era ancora attaccato”. Una madre crudele. Si sveglia presto con dei dolori terribili alla pancia - poi partorisce di nascosto - ma Quello che fa al piccolo non ha eguali. La spiegazione è ancor più sconcertante : Una gravidanza indesiderata che ha avuto il peggiore degli epiloghi. È quello che è accaduto a Camille Wasinger-Konrad una ragazza di 23 anni di Highlands Ranch, nello stato del Colorado (Usa). Oggi la giovane per la crudeltà del gesto che ha compiuto è stata arrestata dalla polizia con la terribile accusa di infanticidio. La dinamica dei fatti è completamente assurda e sintomo di una ignoranza profonda e di una non consapevolezza del ...

“È deciso”. Isola dei Famosi - il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras - l’inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per Quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare : Nella tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una nuova stella, Stefano De Martino è il nuovo inviato in Honduras del reality e, se nelle prime puntate, non aveva convinto il pubblico, ormai si è sciolto ed è sempre più bravo. E infatti il pubblico ha cambiato idea sul suo conto. Stefano De Martino ci sa fare. Tra l’altro è un figo pazzesco e questo non ha nulla a che fare con la sua abilità nel guidare i naufraghi ma comunque non ...

Lutto nel mondo della tv : era uno dei più amati. “Aveva un cuore d’oro” - dicevano di lui tutti Quelli che lo conoscevano. Protagonista indiscusso del piccolo schermo - ha portato avanti la sua nobile missione fino alla fine. “Ci mancherà immensamente” lo strazio di parenti e amici è immenso : Lutto nel mondo della televisione. Se ne è andato uno dei volti più amati che ha portato il sorriso sui volti di grandi e piccini. Il dolore è enorme perché lui era una persona mitica che resterà una leggenda. “Aveva un cuore d’oro”, ha detto di lui il suo manager Stuart Hersh in una dichiarazione all’Associated Press. Stiamo parlando dell’attore Franck Avruch, famoso soprattutto per aver interpretato – dal 1959 al 1970 – il personaggio di ...

Parto choc : il piccolo viene al mondo così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo bimbo - che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come Quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come Quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...