Provare a dialogare con il M5S è un dovere della politica

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Il Presidente Roberto Fico esplora il perimetro dell'area M5S-PD. Un percorso molto accidentato per via delle molte polemiche che serpeggiano in una parte del partito PD nella ipotesi di un eventuale avvicinamento al M5S per la formazione di un governo guidato da Luigi Di Maio. Intanto, per lo stesso motivo, cominciano le manovre per la prossima Direzione Nazionale del PD, che molto probabilmente sarà convocata il 2 maggio prossimo. Il tema principale sarà l'apertura ad un ipotetico Governo M5S-PD, e su questo argomento la stessa assemblea si dovrà pronunziare. Una parte del partito non è d'accordo ad una alleanza col M5S, non sappiamo se si trattamaggioranza o solo di un piccolo gruppo di deputati. Pesano ancora come un macigno le polemiche reciproche degli ultimi anni, ancora non decantate. Ci vorrà ancora altro tempo per stemperare il clima. Riconoscimenti a Luigi Di Maio Il ...