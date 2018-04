Prese Intelligenti | domotica e casa intelligente

chimerarevo

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Molti di voi avranno sicuramente già sentito la parola: essa fa capo ad un concetto ben preciso, quello dellasmart (). Ma questo non significa prettamente “comandare un dispositivo tramite il vostro smartphone” – anzi – queste nuove tecnologie aiutano anche a migliorare i consumi, inquinare meno e adattare laalle vostre abitudini! E poi avere unasmart non significa per forza spendere molto in questi accessori, ed uno dei primi da a cui partire sono sicuramente le. Queste, chiamate appunto Smart Plug in inglese, sono generalmente poco costose e vi consentiranno un controllo completo – anche e soprattutto da remoto – di qualunque vostro dispositivo. Un controllo che, come detto poco fa, non si rifà solo alla semplice gestione di una presa, ma anche all’adattare questi dispositivi alle ...