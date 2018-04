Premio letterario Leggi in salute Quest' anno in lizza anche i ' saggi'

Sicilia : a Misilmeri seconda edizione ‘ Premio letterario Mimì Marchese’ : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Si terrà alle 10 di oggi nella sala teatro della scuola media inferiore Cosmo Guastella di Misilmeri (Palermo), in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la seconda edizione del ‘Premio letterario Mimì Marchese all’opera prima”. Il premio letterario è promosso dal Comune di Misilmeri per ricordare un’intellettuale locale. Nata a Misilmeri il 21 ...

Sicilia : a Misilmeri seconda edizione ‘ Premio letterario Mimì Marchese’ : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Si terrà alle 10 di oggi nella sala teatro della scuola media inferiore Cosmo Guastella di Misilmeri (Palermo), in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la seconda edizione del ‘Premio letterario Mimì Marchese all’opera prima”. Il premio letterario è promosso dal Comune di Misilmeri per ricordare un’intellettuale locale. Nata a Misilmeri il 21 ...

Verbania si tinge di Rosa : incontri - spettacoli ed eventi in occasione del Premio letterario Verbania for Women dal 24 febbraio al 10 marzo 2018 : Gli incontri e gli spettacoli sono in programma dal 24 febbraio al 10 marzo 2018. Per approfondimenti, acquisto biglietti, prenotazioni, consultare il sito https://www.associazioneapevco.com/ I primi ...