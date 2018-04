Un alpinista è morto dopo essereto per circa 600 metri. L'uomo,di Sarentino, stava scendendo dalla vetta con un'altra persona quando è scivolato fino alla parte terminale del ghiacciaio, rischiando di travolgere altri alpinisti che in quel momento stavano salendo in cordata. Inutili i soccorsi: l'uomo è morto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.(Di mercoledì 25 aprile 2018)