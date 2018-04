Pompei | trovato lo scheletro di un bambino Il direttore degli scavi | ' Svolta per la

Archeologia - Pompei : trovato scheletro di un bimbo nel complesso delle Terme Centrali : In un ambiente del grande complesso delle Terme Centrali negli scavi di Pompei, è stato rinvenuto lo scheletro di un bambino di 7-8 anni, giovane vittima dell’eruzione. Il rinvenimento è avvenuto durante la pulizia di un ambiente di ingresso: al di sotto di uno strato di circa 10 cm, è affiorato prima il piccolo cranio e in un secondo momento le ossa, disposte in maniera raccolta. I resti sono stati rimossi e trasferiti al Laboratorio di ...