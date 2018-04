Pompei - scoperto scheletro di un bimbo in scavi delle Terme Centrali : Pompei, scoperto scheletro di un bimbo in scavi delle Terme Centrali Le ossa appartenenti a un bambino di 7-8 anni vittima dell’eruzione vulcanica del 79 d.C. sono state rinvenute in maniera casuale nel corso di un intervento di restauro del complesso termale. Per gli esperti è un ritrovamento ...