Pomeriggio 5 Barbara d’Urso smentisce Striscia la Notizia | nessun cellulare

Pomeriggio 5/ Barbara d’Uso torna a Milano dopo la trasferta romana : Oggi, martedì 24 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso tornata a Milano.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:35:00 GMT)

“Vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...

Barbara d'Urso a Valentina Vignali : “Ma guarda 'sta cretina”/ Video - lezione a Pomeriggio 5 : “Non si ostenta!” : Barbara d'Urso a Valentina Vignali: “Ma guarda 'sta cretina”. Video, lezione a Pomeriggio 5 della conduttrice alla giocatrice di basket: “Non si ostenta!”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso su Valentina Vignali : “Ma guarda ‘sta cretina cosa cavolo ha fatto” : Valentina Vignali, giocatrice di basket e modella, ha postato su Instagram una storia nella quale lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio, secondo lei, era diretto a tutti quelli che piccola l’hanno presa in giro e non hanno creduto in quelle che avrebbe fatto nella vita. La cosa non è piaciuta per niente a Barbara D’Urso che durante la puntata di Pomeriggio5 ha redarguito la Vignali: “Mi sono detta ‘ma guarda sta ...

“Cretina!”. Barbara D’Urso su tutte le furie. A Pomeriggio Cinque la conduttrice perde il senno e si scatena contro l’ospite : il video che ha fatto scatenare Carmelita : Pomeriggio di fuoco a ”Pomeriggio Cinque”. La conduttrice Barbara D’Urso ha perso la calma e ha attaccato una delle sue ospiti in studio. Tutta colpa di un video pubblicato sull’account Instagram in cui la giovane mostra bigliettoni da cinquanta e cento euro e la frase ”Io in prima classe voi sempre scarse”, facendo riferimento alla classe del treno dove stava viaggiando. L’ospite presa di mira è ...

Barbara D'Urso umilia a Pomeriggio 5 Valentina Vignali : 'Ma guarda sta cretina!' : Qualche giorno fa la giocatrice di basket e modella Valentina Vignali ha pubblicato su Instagram una storia in cui lanciava banconote da 50 e 10 euro dicendo che questo era per tutte quelle persone ...

Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso come Wonder Woman : Oggi, venerdì 20 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto dall'infaticabile Barbara d'Urso.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Barbara D'Urso perde le staffe a Pomeriggio 5 - il fuorionda di Paola Caruso : Soltanto una settimana fa, Barbara D'Urso aveva invitato a Pomeriggio 5 l 'ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso e la burrosa coniglietta di Playboy Fabiana Britto per parlare di chirurgia estetica:...

Gossip Barbara D'Urso perde le staffe a Pomeriggio 5 : ecco il motivo Video : Colpo di scena oggi nel corso della consueta diretta [Video]con #Pomeriggio 5, il talk show condotto da #Barbara D'Urso che questa settimana è tornata in onda anche in prime time con il Grande Fratello 2018, che lunedì sera ha ottenuto un ascolto medio di circa 4 milioni di spettatori e il 23% di share. Le Gossip news rivelano che questo Pomeriggio la D'Urso ha perso letteralmente le staffe in diretta contro una sua 'creatura' ...

“Qui non metti più piede!”. D’Urso furiosa. Durante la puntata di Pomeriggio 5 - l’ospite ha fatto affermazioni e offese gravissime. Barbara alla fine è esplosa : “Chiedi scusa e vergognati!” : Barbara D’Urso non transige. Ci sono dei tempi a cui Carmelita tiene particolarmente e quando viene punta sul vivo, non ci pensa su due volte: la sua la dice sempre e comunque. Nella puntata del 19 aprile di Domenica Live si è parlato di bellezza e perfezione estetica, almeno secondo i canoni più comuni. Nel salotto di Canale 5 tra i vari ospiti c’era anche Paola Caruso che come sappiamo è ricorsa alla chirurgia per modificare ...

Pomeriggio 5 : il fuori onda che fa perdere le staffe a Barbara d’Urso : Bellezza e perfezione estetica sono stati oggi gli argomenti trattati da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. In studio, tra gli ospiti invitati dalla conduttrice, c’era anche Paola Caruso. L’esuberante showgirl, nello specifico, ha dichiarato in diretta di non essere più intenzionata a rimuovere le costole per ridurre il giro vita. Non è stata questa, però, l’affermazione che ha infastidito Barbara d’Urso. Per prima cosa, infatti, la padrona di ...

Barbara D'Urso - opinionisti inginocchiati a Pomeriggio 5/ Imitano Aida Nizar all'esordio al Grande Fratello 15 : Pomeriggio 5, gli opinionisti si inginocchiano di fronte a Barbara D'Urso e Imitano la scenetta di Aida Nizar fuori dalla porta rossa del Grande Fratello 15(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Barbara D'Urso - a Pomeriggio Cinque fanno irruzione due piccioni : 'Ma è cacca?' : Attimi di imbarazzo in studio a Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso . Mentre andava in onda un servizio, due piccioni hanno fatto irruzione e si sono appollaiati proprio sopra la testa della ...

“Barbara che succede?”. D’Urso in lacrime. A Pomeriggio 5 la conduttrice non riesce a trattenere la commozione. Quello che è capitato l’ha scossa troppo profondamente : “Abbandonata…” : L’onda della commozione ancora non è finita. La morte di Isabella Biagini è stata un duro colpo, in tanto la ammiravano e le erano legati da un sentimento di sincero e profondo affetto. La situazione dell’attrice non era semplice: problemi economici che andavano avanti da anni e un brutto male le hanno fatto finire i suoi giorni in solitudine. Per questo motivo in questi giorni di lei si sta parlando molto e i ricordi si ...