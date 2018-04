PlayStation Plus | ecco i videogiochi gratuiti di maggio 2018

Paghi 12 - compri 15 con PlayStation Plus! : Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l'applicazione dedicata presente in PlayStation Music .

Offerta PlayStation Plus da oggi 20 aprile - 15 mesi al prezzo di 12 : Torna un'Offerta molto ghiotta per PlayStation Plus che avevamo visto già qualche tempo fa. Da oggi 20 aprile e fino al 3 maggio sarà possibile sottoscrivere un abbonamento di quindici mesi a PlayStation Plus al prezzo di dodici. Si spenderà così 59.99 euro per avere tre mesi in più. La promozione è rivolta a tutti gli utenti, abbonati e non. Cosa offre PlayStation Plus agli abbonati? Cosa offre PlayStation Plus ai propri abbonati e perché ...

PlayStation Plus : da oggi è possibile sottoscrivere un abbonamento di 15 mesi al prezzo di 12 : PlayStation Plus ritorna questo mese con un'offerta da non perdere: da oggi e fino al 3 maggio, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento di quindici mesi a PS Plus al prezzo di dodici, ovvero a 59.99€. La promozione è rivolta a tutti gli utenti, abbonati e non.Il mondo di PlayStation Plus offre ai propri abbonati l'opportunità di scaricare due giochi PS4 ogni mese, di unirsi a una community di giocatori provenienti da tutto il mondo e ...

Spotify Premium scontato per gli utenti PlayStation Plus : Al fine di beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l'applicazione dedicata presente in PlayStation Music. Lo sconto ...

PlayStation Plus : per gli utenti uno sconto esclusivo per l'abbonamento mensile di Spotify : Con un comunicato ufficiale Sony ha presentato l'iniziativa "Power Up Your Music con PlayStation Plus", che permette agli utenti del servizio di godere di uno sconto per uno speciale abbonamento Spotify Premium. Da oggi e fino al 10 ottobre 2018 gli abbonati al PlayStation Plus potranno sottoscrivere questo speciale abbonamento premium alla piattaforma con uno sconto del 10%.Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere ...

PlayStation Plus garantisce il 10% di sconto su Spotify Premium : I giocatori su PS4 possono riprodurre in streaming qualsiasi brano, album o playlist, incluse playlist accuratamente selezionate dedicate al gaming, in background mentre utilizzano i propri giochi ...

Previsioni giochi gratis PlayStation Plus di Aprile 2018 - cosa bolle in pentola? : Un momento sempre importante quello che porta all'uscita dei giochi gratis Playstation Plus, con gli utenti in possesso di console targate Sony che guardano con assoluto interesse alle mosse del colosso nipponico. Dopo alcuni mesi che non hanno fatti gridare al miracolo – sebbene le produzioni videoludiche date in regalo non fossero proprio da buttare – l'ultimo appuntamento con i titoli inseriti nella Instant Game Colletcion per il mese di ...

Tutte le novità PlayStation Plus di marzo : dai giochi gratis alle offerte : La primavera è alle porte e PlayStation Plus ha deciso di celebrare l’arrivo della stagione della rinascita con due titoli fantasti i, disponibili per PlayStation 4 a marzo senza costi aggiuntivi, insomma sono gratis: Bloodborne e Ratchet & Clank. Action/RPG appartenente al sottogenere Soulslike, Bloodborne porta la firma di From Software. Grazie ai frenetici scontri all’arma bianca e a un’ambientazione originale, frutto di uno stile che ...

Disponibili giochi gratis PlayStation Plus - Bloodborne e lista completa : La primavera è alle porte e PlayStation Plus ha deciso di celebrare l’arrivo della stagione della rinascita con due titoli fantasti i, Disponibili per PlayStation 4 a marzo senza costi aggiuntivi, insomma sono gratis: Bloodborne e Ratchet & Clank. Action/RPG appartenente al sottogenere Soulslike, Bloodborne porta la firma di From Software. Grazie ai frenetici scontri all’arma bianca e a un’ambientazione originale, frutto di uno stile che ...

Twitch annuncia Free Games with Prime : un servizio alla PlayStation Plus e Games with Gold : Twitch ha deciso di lanciare Free Games with Prime, un servizio sostanzialmente in linea con PlayStation Plus e Games with Gold legato a Twitch Prime, servizio in abbonamento incluso all'interno del pacchetto Amazon Prime (€19,99 all'anno).Il funzionamento è piuttosto classico ed è stato spiegato in dettaglio e riportato da IGN. Gli abbonati riceveranno ogni mese un gruppo di giochi che potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi e ...

Eccezionale sconto PlayStation Plus annuale del 25% al 2 marzo - quando scade : Sony Interactive Entertainment Europe ha annunciato oggi 2 marzo 2018 uno sconto davvero Eccezionale del 25% sull'abbonamento PlayStation Plus a 12 mesi. In pratica i giocatori, inclusi gli utenti che sono già membri di PlayStation Plus, avranno uno sconto del 25% sull'acquisto di un abbonamento di 12 mesi per giocare online e scaricare i giochi mensili gratuiti, oltre ad altri vantaggi e funzionalità. Ricordiamo che nel mese di marzo i giochi ...

PlayStation Plus : un imperdibile sconto del 25% per l'abbonamento annuale : Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ha annunciato che tutti i giocatori, inclusi gli utenti attualmente membri di PlayStation Plus, avranno diritto a uno sconto del 25% sull'acquisto di un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus.Ecco i dettagli dal comunicato:L'offerta è disponibile sul PlayStation Store dalle ore 11:00 CET di venerdì 2 marzo alle ore 11:00 CET di venerdì 23 marzo e sarà disponibile anche presso i rivenditori aderenti ...

PlayStation Plus : focus solo su PS4 e niente più titoli gratuiti per PS3 e PS Vita : Rivelando i videogiochi gratuiti del PlayStation Plus di marzo, Sony ha colto l'occasione per annunciare che dal prossimo anno, dall'8 marzo 2019, la line-up dell'iniziativa si concentrerà sulla libreria PS4, e che quindi non saranno più inclusi i titoli per PS3 e PS Vita.Come rivela il comunicato di Sony, questo cambiamento non si applica ai videogiochi resi già disponibili per queste console, né a quelli che lo saranno da qui a marzo del ...

Bloodborne e Ratchet & Clank gratis coi giochi PlayStation Plus di marzo : che sorpresa! : Sony Interactive Entertainment ha annunciato la lista dei giochi che gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare a marzo 2018. Durante tutto il mese quindi gli abbonati potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo tutti i titoli che compongono la nuova lista che questa volta è veramente molto interessante e soprattutto consente di scegliere tra molti giochi. Gli abbonati di PlayStation Plus in possesso di una PlayStation 4 possono ...