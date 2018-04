PIT STOP | i 10 Suv più potenti al mondo | Jeep batte Lamborghini!

PITstop in F1 : cambiamenti in vista? : La F1 starebbe considerando dei cambiamenti obbligatori per rendere più sicuri i Pitstop. Finora quest’anno, con le soste al di sotto dei 3 secondi ormai diventate la norma, si sono verificati diversi incidenti causati anche dal fatto che i team si spingano ai limiti anche attraverso l’uso di tecnologie particolari. L’incidente peggiore è sicuramente quello […] L'articolo Pitstop in F1: cambiamenti in vista? sembra essere ...

F1 Cina - Vettel : «Peccato per il PIT STOP troppo lento» : SHANGAI - Sebastian Vettel è arrivato solo ottavo nel Gran Premio in Cina, il terzo della stagione, dopo essere stato toccato da Verstappen. Il tedesco era terzo ed era stato appena sorpassato da un ...

Formula 1 - Ferrari : cambia il PIT STOP dopo l'incidente al meccanico in Bahrain : l'incidente al meccanico Francesco Cigarini durante il Gran Premio del Bahrain, ha portato ad un cambio nella procedura di pit stop per la Ferrari . Se a Sakhir la gamba del meccanico aveva era ...

Eroe - suo malgrado : Francesco - il meccanico Ferrari investito al PIT-stop : Si chiama Francesco Cigarini, è diventato da poco papà e ha i motori nel sangue. Si accendono i riflettori sul meccanico della Ferrari che, durante un pit-stop del Gran Premio in Bahrein, è stato investito dalla vettura di Kimi Raikkonen, riportando la frattura di tibia e perone. E’ diventato famoso, suo malgrado: avrebbe preferito rientrare in Italia con meno popolarità e la gamba sana. Ma il mondo dello sport è fatto anche di imprevisti così, ...

Meccanico della Ferrari travolto da Raikkonen al PIT STOP del Gran premio del Bahrain : Meccanico della Ferrari all'ospedale e Gp abbandonato per Kimi Raikkonen. Nonostante la meticolosa preparazione di ogni pit stop e i continui allenamenti per limare decimi di secondo alle soste, ai ...

Formula Uno - Gp Bahrain : durante il PIT-stop Raikkonen travolge un meccanico : Nel Gran Premio del Bahrain una Ferrari trionfa, ed è quella di Vettel. Raikkonen invece, scattato dalla seconda posizione e subito superato da Bottas, combina un pasticcio e si ritira. durante il pit-...

VIDEO Kimi Raikkonen investe un meccanico Ferrari ai box : incidente durante i PIT-stop! : Kimi Raikkonen ha investito un meccanico durante il pit-stop del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, rientrato ai box in terza posizione, ha purtroppo urtato un uomo della scuderia che si stava occupando della sostituzione della gomma posteriore sinistra ed è stato costretto al ritiro. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

F1 Bahrain - meccanico della Ferrari colPITo dall'auto di Raikkonen dopo il PIT stop : SAKHIR - meccanico Ferrari colpito alla gamba quando Raikkonen è ripartito al secondo pit stop. Il pilota finlandese si è fermato dopo pochi metri ed ha abbandonato la gara. Non si conoscono le ...

PIT STOP : all'asta una delle monoposto storiche di Michael Schumacher : ... AUTO all'asta - Schumacher ha iniziato la sua carriera in Formula 1 con la Benetton nel 1991 dove è rimasto fino al 1995, guadagnando due dei suoi sette titoli di campione del Mondo. Secondo ...

F1 Australia - Vettel vola in prima posizione dopo il PIT stop : MELBOURNE - Vettel passa in testa in uscita dal pit stop al 25° giro della prima gara della stagione. Hamilton rallenta per la vitrual safety car dopo il problema all'auto di Grosjean della Haas e il ...