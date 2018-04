Piazza Affari sotto la parità insieme all' Europa

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di restare sopra i 24.000 punti (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di restare sopra i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:47:00 GMT)

Lo stallo non fa paura - anzi. Piazza Affari ai massimi da 3 anni - spread ai minimi da 2 anni : Nessuna turbolenza, anzi. I mercati vanno spediti e non c'è stallo politico che li fermi. Chi temeva che la prolungata incertezza potesse avere un forte impatto su Piazza Affari deve al momento ricredersi, anche se non è tema su cui scherzare.Piazza Affari ha chiuso la seduta odierna in rialzo, il Ftse Mib registra un +0,22% a 24.035 punti e si porta sui massimi da metà luglio 2015. Non solo lo spread fra Btp e Bund è ...

Ecco gli stranieri che controllano Piazza Affari : Banche e fondi anglosassoni controllano la Borsa: i grandi investitori italiani hanno in mano solo il 6 per cento

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta a quota 24.000 (24 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a raggiungere i 24.000 punti. Pochi ma importanti dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 03:37:00 GMT)

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 64% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,64% a 23.982,52 punti.

Piazza Affari : in forte denaro Damiani : Seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 3,41%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Damiani evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari prosegue negativa appesantita dallo stacco cedole : Roma, 23 apr. , askanews, - Piazza Affari prosegue la giornata negativa, appesantita dallo stacco delle cedole per alcune delle blue chips. L'Ftse Mib cede lo 0,14%, a 23.795 punti.Tra i titoli, in ...

Piazza Affari : accelera Prima Industrie : Brilla Prima Industrie , che passa di mano con un aumento del 3,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più pronunciata ...

Piazza Affari : in acquisto Netweek : Seduta decisamente positiva per Netweek , che tratta in rialzo del 5,38%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Piazza Affari apre in calo : l'indice Ftse Mib cede lo 0 - 19% : Avvio di settimana in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha segnato una perdita dello 0,19% attestandosi a quota 23.788. Un'apertura in linea con quella degli altri ...

Avvio negativo per Piazza Affari con l'Ftse Mib che cede lo 0 - 15% : Roma, 23 apr. , askanews, Partenza negativa per Piazza Affari. l'Ftse Mib ha iniziato la settimana con un calo dello 0,15%, a 23.792 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende gli indici Pmi europei (23 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana senza particolari dati macroeconomici. In mattinata gli indici Pmi europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 04:36:00 GMT)

Telecom Italia - Buzzi e Ubi Banca salvano Piazza Affari : Mario Draghi assicura che l'economia è cresciuta in modo "robusto' e ciò si è tradotto in 'notevoli miglioramenti del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 2008'. Il ...