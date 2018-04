Piazza Affari | meglio stare alla finestra in attesa di Draghi?

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in ribasso : Saipem a -5% (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI è in ribasso e va sotto i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Piazza Affari perde terreno insieme all'Europa : Teleborsa, - Ampliano il rosso a metà giornata le principali borse europee . Dopo un avvio depresso, gli investitori europei continuano a vendere. In questa giornata di festa del 25 aprile anche ...

Piazza Affari : sell-off per Sogefi : Affonda sul mercato la società di componentistica per l'industria dell'auto , che soffre con un calo del 3,93%. La tendenza ad una settimana di Sogefi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB .

Piazza Affari sotto la parità insieme all'Europa : Teleborsa, - Avvio in retromarcia per le principali borse europee che seguono la scia rossa lasciata da Wall Street. Piazza Affari è debole mentre rimane in attesa del verdetto del Presidente della ...

Piazza Affari sotto la parità insieme all'Europa : Avvio in retromarcia per le principali borse europee che seguono la scia rossa lasciata da Wall Street. Piazza Affari è debole mentre rimane in attesa del verdetto del Presidente della Repubblica sul'...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di restare sopra i 24.000 punti (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di restare sopra i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:47:00 GMT)

Lo stallo non fa paura - anzi. Piazza Affari ai massimi da 3 anni - spread ai minimi da 2 anni : Nessuna turbolenza, anzi. I mercati vanno spediti e non c'è stallo politico che li fermi. Chi temeva che la prolungata incertezza potesse avere un forte impatto su Piazza Affari deve al momento ricredersi, anche se non è tema su cui scherzare.Piazza Affari ha chiuso la seduta odierna in rialzo, il Ftse Mib registra un +0,22% a 24.035 punti e si porta sui massimi da metà luglio 2015. Non solo lo spread fra Btp e Bund è ...

Ecco gli stranieri che controllano Piazza Affari : Banche e fondi anglosassoni controllano la Borsa: i grandi investitori italiani hanno in mano solo il 6 per cento

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta a quota 24.000 (24 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a raggiungere i 24.000 punti. Pochi ma importanti dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 03:37:00 GMT)

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 64% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,64% a 23.982,52 punti.

Piazza Affari : in forte denaro Damiani : Seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 3,41%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Damiani evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari prosegue negativa appesantita dallo stacco cedole : Roma, 23 apr. , askanews, - Piazza Affari prosegue la giornata negativa, appesantita dallo stacco delle cedole per alcune delle blue chips. L'Ftse Mib cede lo 0,14%, a 23.795 punti.Tra i titoli, in ...

Piazza Affari prosegue negativa appesantita dallo stacco cedole : Roma, 23 apr. , askanews, Piazza Affari prosegue la giornata negativa, appesantita dallo stacco delle cedole per alcune delle blue chips. L'Ftse Mib cede lo 0,14%, a 23.795 punti. Tra i titoli, in ...

Piazza Affari : accelera Prima Industrie : Brilla Prima Industrie , che passa di mano con un aumento del 3,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più pronunciata ...