PESCARA | UCCISO A COLTELLATE DOPO LITE CONDOMINIALE Ultime notizie | arrestato vicino

PESCARA - 60enne ucciso a coltellate dopo lite condominio/ Ultime notizie : arrestato 50enne - delitto in garage : Omicidio Pescara, 60enne ucciso a coltellate dopo violenta lite in condominio: Ultime notizie, 50enne arrestato per delitto in garage, ha confessato e chiamato i carabinieri

PESCARA - 60enne ucciso a coltellate per lite condominiale. Arrestato il colpevole : Un uomo di sessant’anni è stato ucciso a coltellate a Pescara dopo una violenta lite condominiale con un vicino. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e i medici del 118, che hanno confermato il decesso della vittima. Il colpevole è stato Arrestato dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, è stato proprio l’aggressore a telefonare ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Ancora non si conoscono i ...

Funerali di Alessandro Neri - ucciso a PESCARA in un fosso. La mamma : “Oggi datemi affetto” : Nella chiesa di San Camillo De Lellis, in località Villa Raspa di Spoltore, verrà celebrata una messa in memoria del 29enne. Non dovrebbero essere veri e propri Funerali, in quanto, secondo le ultime informazioni, non ci sarà il feretro.Continua a leggere

Alessandro Neri - il ragazzo ucciso a PESCARA : indagini con la Finanza : «Collaborava con il padre e aiutava il resto del mondo». In che senso? «In questi giorni abbiamo scoperto che ha regalato una bella bici a un amico, un viaggio a un altro...». Il padre l'ha detto: «...

Delitto di PESCARA a una svolta : sequestrata un’auto in casadel nonno del giovane ucciso : I carabinieri si sono recati presso la villa di Gaetano Lamaletto a Giuliano Teatino, frequentata da un altro nipote. Forse la svolta nelle indagini

Omicidio Alessandro Neri - tutti i misteri del ragazzo ucciso a PESCARA Video : Cosa c'è dietro la morte di Alessandro Neri, il ragazzo di Spoltore trovato morto nel pescarese [Video] nei pressi del torrente di via Vallelunga nei giorni scorsi? E' la domanda che si stanno ponendo gli inquirenti in questi giorni di indagini complesse. 'Ogni ipotesi resta aperta' fanno sapere gli investigatori, soprattutto alla luce dell'esito dell'autopsia: Alessandro non si è difeso e, dunque, con ogni probabilita', conosceva bene il suo ...

Delitto di PESCARA - l’autopsia : Alessandro Neri ucciso con un colpo alla testa : Il giovane trovato morto giovedì scorso raggiunto da due proiettili, quello mortale sparato al cranio da distanza ravvicinata

Il mistero del giovane ucciso a PESCARA : cosa sappiamo finora : Alessandro aveva 29 anni, il suo corpo è stato ritrovato sulle sponde del torrente Vallelunga. È stato ucciso con un colpo di pistola al torace

PESCARA - Alessandro picchiato prima di essere ucciso. L'autopsia svela da quale distanza è stato esploso il colpo killer : "Un'esecuzione" : Pescara - Eseguita L'autopsia dal medico legale Cristian D'Ovidio; vi ha preso parte anche un ufficiale dei carabinieri del Ris di Roma, esperto di balistica. È durata diverse ore e...

