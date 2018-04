Per Lamborghini Urus è vero amore a prima vista

Dieci anni di Lamborghini SuPer Trofeo : Una corrida chiamata Super Trofeo: in Dieci anni il campionato monomarca Lamborghini si è fatto amare dagli appassionati dei “tori” bolognesi di tutti i continenti, che affollano le tribune delle varie edizioni, dall’Europa al Nord America fino all’Asia. La decima stagione è iniziata proprio dall’Asia, con il fine settimana di gare sul circuito malese di […] L'articolo Dieci anni di Lamborghini Super Trofeo sembra essere il primo su ...

Urus - le tre anime del SuPer Suv Lamborghini : Garantisce una velocità massima 305 km/h che lo rende il Suv più veloce del mondo, con accelerazione 0-100 in soli 3,6'. Straordinari anche la potenza specifica di 162,7 Cv/litro e il rapporto peso/...

Lamborghini SuPertrofeo 2018 : a Monza si festeggiano i dieci anni : Tra i vari nomi spicca quello di Fabian Vettel , fratello del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian . Motori accesi già nella giornata di venerdì, con i due turni di prove libere di ...

Parte da Monza il Lamborghini SuPer Trofeo Europa : Come da tradizione partirà da Monza in questo weekend (21 e 22 aprile) la stagione del Lamborghini Super Trofeo Europa, alla sua decima edizione e con una griglia composta da quasi 50 vetture e 22 team. Un traguardo importante, che coincide con il debutto continentale della Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo che ha fatto già […] L'articolo Parte da Monza il Lamborghini Super Trofeo Europa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Abbiamo provato l’hoverboard Lamborghini che romba come una suPercar : Gli hoverboard sono quei diabolici gadget dall’aspetto innocuo che t’invogliano a salirci sopra come se fossi nato per fare questo e, in capo a un paio di minuti, ti trasformano in una scimmia urlatrice che sfreccia in modo incontrollato per i corridoi di casa. Salvo abitare in un piccolo appartamento e/o ritrovarsi il pavimento disseminato di oggetti di ogni tipo e/o convivere con due golden retriever di cui uno molto incuriosito dalle novità ...

SuPertest : Lamborghini Huracàn SuPer Trofeo Evo : Lo scorso settembre avevamo assistito al battesimo della nuova Huracàn Super Trofeo Evo , evoluzione, appunto, della già performante Gt per i monomarca Lamborghini . Che oltre alla potenza di ben 620 ...

Lamborghini Huracan Performante Spyder : Lamborghini Huracan Performante Spyder Lamborghini Huracán Performante Spyder è la sintesi perfetta di prestazioni ed emozioni open-air Continua a leggere L'articolo Lamborghini Huracan Performante Spyder proviene da NewsGo.

Lamborghini Huracàn Performante Spyder - emozioni a cielo aPerto : GINEVRA - Lamborghini Huracàn Performante è spettacolare da guidare su strada , e ne abbiamo avuto prova sui tornanti della Transfagarasan , e micidiale in pista , e i record parlano da soli, . E ora ...

Lamborghini Hurácan Performante - Record sul giro su otto circuiti - in arrivo la Spyder : Prima della sua presentazione la Lamborghini Huracán Performante ha fatto sensazione per il tempo di 6 minuti e 52 secondi registrato sull'anello Nord del Nürburgring, tuttavia non si tratta di un Record assoluto, ma di un primato di categoria. La Casa italiana ha portato avanti in parallelo i test della vettura con la stampa e ha fatto segnare i tempi Record assoluti per auto stradali su ben otto circuiti. Record in otto circuiti, incluso ...

Romina Power - Lamborghini e altri vip : Perché hanno detto NO all’Isola : Isola dei Famosi: perche Elettra Lamborghini e Romina Power hanno detto NO Numerosi erano i vip che erano stati contattati dalla redazione de L’Isola, compresi nomi di spicco come Romina Power e Elettra Lamborghini. perché alla fine hanno rinunciato? A far luce sulla questione ci ha pensato l’autore del programma Gabriele Parpiglia intervistato ieri sera da Emanuela Gentilin all’interno del suo programma Ultime ...

Elettra Lamborghini - numeri record Per 'Pem Pem' il singolo dell'ereditiera : ecco il Video ufficiale : Bella, prorompente, esplosiva. Elettra Lamborghini debutta come cantante . E il primo singolo 'Pem Pem' ha già realizzato oltre 4 milioni di streaming su Spotify. Nipote di Ferruccio Lamborghini, ha 23 anni e conta oltre 2 milioni di follower su Instagram. Grazie alla partecipazione a vari programmi tv è diventata molto popolare sui social,...

