Per la Juve avviso di sfratto dalla vetta | l’Inter fa sul serio

Juventus - tifosi a Vinovo Per confronto con la squadra : 'Fuori le p....' : TORINO - Alta tensione al centro sportivo di Vinovo, dove un nutrito gruppo di tifosi bianconeri ha intonato cori verso i giocatori della Juventus , invitati a tirare 'Fuori il carattere' nella sfida ...

Calciomercato Juventus - aspettando Emre Can mossa Per Milinkovic : TORINO - Emre Can continua a inviare segnali positivi alla Juventus, tanto che in Germania cresce il partito di coloro che considerano i bianconeri in vantaggio sul Bayern Monaco nella corsa al 24enne ...

Juve - quasi 10.000 tifosi a San Siro Per la sfida all'Inter : Si attende il tutto esaurito, almeno per quanto riguarda la curva ospite, per la grande sfida tra Inter e Juventus in programma per sabato sera. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , infatti, saranno circa 10.000 i tifosi bianconeri allo stadio, parte dei 74.000 biglietti venduti finora , che lasciano appena 4.000 tagliandi rimasti nei vari settori dello stadio. Il Derby d'...

Mercato Juve - le ultime indiscrezioni : Allegri verso l’addio - Per il nuovo allenatore si punta a un clamoroso ex : Mercato Juve – La grande bomba arriva dall’Inghilterra: la stampa britannica è al lavoro per intercettare le notizie sulle due grandi squadre che sicuramente cambieranno allenatore, l’Arsenal e il Chelsea che hanno già annunciato il divorzio ufficiale con Wenger e Conte. Secondo i media inglesi i sostituti saranno Massimiliano Allegri e Luis Enrique, ma non è ancora chiaro chi dei due andrà al Chelsea e chi invece ...

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere Perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Ahi Chiellini! La stagione è finita. Juventus - Per San Siro Höwedes o Rugani : Lui si è già riposato anche troppo e controvoglia, per approfittare della giornata libera concessa da Massimiliano Allegri ai giocatori bianconeri per smaltire le scorie fisiche e mentali della ...

Calciomercato Juventus - suPer scambio con il Milan? Video : Giungono interessanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; le ultime notizie si concentrano su uno dei simboli della Juve di Allegri, ovvero Mario Mandzukic, idolo assoluto dei tifosi bianconeri. Il calciatore croato, che anche quest'anno ha disputato una grande stagione, potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione estiva. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni top club della Premier League inglese, ma ...

Juve - Mondiale a rischio Per Dybala : Paulo Dybala rischia di rimanere fuori dai convocati dell'Argentina per il Mondiale. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il c.t. Sampaoli continua ad osservare l'attaccante della Juventus, ma i riscontri non sono positivi , deludente anche nei 45 minuti disputati ieri contro il Napoli, .

Juve - Allegri è convinto : “lavoriamo Per vincere” : “I processi, le colpe, le ipotesi non contano. Conta solo continuare a lavorare per vincere!”. Così Massimiliano Allegri, su Twitter, nel commento posticipato di molte ore rispetto alle sue abitudini. Il cinguettio ha raccolto però una valanga di critiche da parte dei tifosi bianconeri, sulla falsariga dei commenti fatti ieri a caldo all’Allianz Stadium. Gli Juventini si rivelano delusi dall’atteggiamento della squadra ...

Biglietti Inter-Juventus - Serie A (28 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets Per la partita di San Siro : Sabato 28 aprile, alle ore 20.45, si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Il ribattezzato derby d’Italia sarà fondamentale per le sorti del campionato: i bianconeri, infatti, hanno perso lo scontro diretto con il Napoli e ora hanno un solo punto sui partenopei nell’accesissima volata scudetto mentre i nerazzurri sono in piena lotta con Roma e Lazio per un posto nella prossima Champions League. La ...

Assunzioni MondoJuve 2018 - lavoro Per 300 Persone : tutte le info Video : Arrivano importanti aggiornamenti dal mercato del lavoro [Video] piemontese ed in particolare dallo shopping center Mondo Juve, situato nella provincia di Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa, il centro commerciale iniziera' presto la ricerca di nuovo personale per via del proprio ampliamento, essendo partiti definitivamente i lavori di realizzazione del secondo lotto. Le nuove prospettive di lavoro presso MondoJuve Al momento non è ...

Calciomercato Juventus - scatto Per il portiere della prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, ko che ha complicato terribilmente le chance di scudetto, un altro obiettivo rischia di sfumare dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda i portieri. Al termine della stagione, saluterà ...

Juventus - lesione al bicipite femorale Per Chiellini : TORINO - Un'altra tegola in casa bianconera: lesione al bicipite femorale per Giorgio Chiellini , costretto a uscire all'11' di Juventus-Napoli . E' il responso degli esami strumentali ai quali il ...

Milic scatenato dopo Napoli-Juventus : 0 presenze con Sarri - ma Per i festeggiamenti è in pole : Koulibaly di testa, Milic di... festa. Se il difensore senegalese, match winner contro la Juve, è diventato l'eroe della serata di Torino, il croato Hrvoje Milic si candida al ruolo di "party boy". Il ...