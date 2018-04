Pd | Renzi sonda la piazza | ' Vorreste governo con M5S?'

Il ritorno di Renzi : sondaggio in piazza a Firenze contro il governo con M5S : 'Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?'. Renzi si è rivolto così ai passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio in una sorta di sondaggio dal vivo. L'ex premier, adesso ...

Sondaggio horror sullo stallo - se la ride Matteo Renzi : per Luigi Di Maio e Matteo Salvini grossi guai : Lo stallo fa malissimo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale mette in luce come, secondo gli intervistati, la responsabilità della palude ...

Matteo Renzi umiliato dal sondaggio Ipsos di Pagnoncelli per Giovanni Floris : chi comanda nel Pd per il 52% : Chi comanda nel Pd ? Matteo Renzi ? Il segretario reggente Maurizio Martina ? L'ex democristiano Dario Franceschini ? Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per DiMartedì su La7 prova a rispondere ...

SONDAGGI POLITICI - LEADER & GOVERNO/ Di Maio al 45% - Salvini supera Gentiloni : crollo Renzi : SONDAGGI Elettorali POLITICI, quale alleanza di GOVERNO? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:25:00 GMT)

Renzi crolla nei sondaggi : persino il Pd non lo vuole più : Una slide passata quasi inosservata mentre Piazzapulita di Riccardo Formigli era alle battute finali sugli schermi di La7. Forse fa poca notizia la caduta di un leader che ha già stupito il mondo con il tracollo elettorale del suo partito, facendolo passare dal 40% delle ultime europee al quasi 19% del voto politico. Ma più delle elezioni, la dimensione del passaggio velocissimo di ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Matteo Renzi - il sondaggio più umiliante di sempre : è al 7% : In basso c'era già, quanto a popolarità. Ma, forse, così mai. Perchè se Matteo Renzi da tempo non gode certo della stima degli italiani, era da ritenersi che almeno una buona fetta di elettori del Pd ...

Sondaggi politici - un partito di Renzi vale più del 10%. Italiani favorevoli a governo M5s-Lega : Gli Italiani preferiscono un governo M5s-Lega, sono favorevoli a un ritorno alle urne a breve e vogliono abolire la legge Fornero: questo è quello che emerge da un Sondaggio realizzato da Emg Acqua nel quale si tenta anche di valutare quanti voti potrebbe raccogliere un partito di Matteo Renzi fuori dal Pd.Continua a leggere

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

SONDAGGI E ANALISI ELEZIONI 2018/ Chi ha votato il M5s? Un 15% ‘deluso’ da Renzi ha scelto Di Maio : SONDAGGI e ANALISI post voto ELEZIONI 2018: ultime notizie e scenari elettorali. Senato e Camera quasi uguali, il voto per le varie fasce d'età: giovani bocciano Renzi e Berlusconi(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:50:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Fiducia nei leader : Gentiloni al top - Renzi giù : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. Ixè ha misurato la Fiducia nei leader politici e Paolo Gentiloni risulta il più stimato. Male Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Sondaggi Elezioni Politiche 2018/ Elettori Sinistra : Liberi e Uguali meglio con M5s - declassato Renzi : Sondaggi Politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, ultimo giorno di campagna elettorale. CentroSinistra al 30% avvicinerebbe l'ipotesi di Larghe Intese Renzi-Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:35:00 GMT)