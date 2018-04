Pd-M5s | un' intesa che divide | Fico riparte con le consultazioni

Laura Boldrini : 'Non vedo di buon occhio un'intesa tra M5s e Pd' : Bisogna essere prudenti e capire che nel nostro Paese c'è anche la necessità di ricostruire un fronte progressista che possa dare alle persone la motivazione di fare politica e di credere alla ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : il Pd apre a M5s - intesa Martina-Di Maio ma Renzi dice no! (25 aprile) : ULTIME NOTIZIE, 25 aprile. Di oggi, ultim'ora: prove di intesa tra M5S e Pd, martina apre e Di Maio ascolta. Operazione d'urgenza al cuore per Giorgio Napolitano. Champions League(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 03:57:00 GMT)

Il renziano Orfini "No all'intesa Pd-M5s" : Ad ascoltare Maurizio Martina e Luigi Di Maio un accordo tra Pd e M5S per la formazione di un governo sembra cosa fatta. Ma i leader delle due coalizioni non hanno fatto i conti con la base e soprattutto con la corrente finora predominante tra i dem: quella che fa capo a Matteo Renzi. Già nel pomeriggio, dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, i parlamentari renziani avevano lanciato l'hashtag #senzadime per annunciare il ...

Delegazione Pd da Fico a Montecitorio. Dem divisi sull'intesa con M5s : Alla Camera la Delegazione del Pd incontra il presidente di Montecitorio Roberto Fico ma il partito, su una possibile convergenza con M5S, resta diviso. LEGGI ANCHE: Fico, Pd spaccato....

Delegazione Pd da Fico a Montecitorio. Dem divisi sull'intesa con M5s : Alla Camera la Delegazione del Pd incontra il presidente di Montecitorio Roberto Fico ma il partito, su una possibile convergenza con M5S, resta diviso.

Fico - Marcucci - Pd - : intesa con M5s? Non sono ottimista ma sorprese possibili : 'Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo', dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci a Radio ...

Fico - Marcucci (Pd) : intesa con M5s? Non sono ottimista ma sorprese possibili : L'incarico a Roberto Fico con l'impegno di sondare la possibile convergenza tra Pd e M5S scuote il partito democratico. «Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i...

Calenda - difficile intesa Pd-M5s : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Vedo serio rischio che Pd sia troppo antisistema per allearsi con M5s attuale". Lo scrive il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su twitter. In un altro messaggio ...

Calenda - difficile intesa Pd-M5s : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Vedo serio rischio che Pd sia troppo antisistema per allearsi con M5s attuale". Lo scrive il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su twitter. In un altro messaggio ...

Fico - Marcucci (Pd) : intesa con M5s? Non sono ottimista ma sorprese possibili : L'incarico a Roberto Fico con l'impegno di sondare la possibile convergenza tra Pd e M5S scuote il partito democratico. «Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i...

Mattarella fa esplorare a Fico la possibilità di un'intesa M5s-Pd : Le parole del capo dello Stato che ha concesso al presidente della Camera fino a giovedì per riferire sull'esito degli incontri che inizieranno domani e partiranno 'dai temi e dal programma' -

Fico - mandato per intesa M5s-Pd : 'Partire dai temi e dal programma'. Salvini : è una presa in giro : 'Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto ...

Fico - mandato per intesa M5s-Pd : «Partire dai temi e dal programma». Salvini : è una presa in giro : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Governo - mandato a Fico per intesa M5s-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...