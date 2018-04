Pd-M5S | ci sono punti di contatto?  Ecco i programmi a confronto

Nel M5S non tutti sono entusiasti di un governo con il Pd : ... 'Perché no? Io sono fiducioso per un governo che tenga conto che la forza politica più votata in Italia e sulla quale tutti gli italiani ripongono le proprie speranze vada al governo. Vada ...

Nel M5S non tutti sono entusiasti di un governo con il Pd : La chiusura certificata 'solennemente' alla fine è arrivata. Luigi Di Maio, dopo l'incontro con Roberto Fico per le consultazioni, è stato chiaro: fine delle trattative tra M5s e Lega. Il 'forno' è chiuso. "Il discorso con la Lega si chiude del tutto" ha detto il Capo politico 5 stelle perché, ha sottolineato, "in circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e ...

Pd-M5S - Renzi arroccato sul no - ma i dem sono nel caos : conta in direzione : Sedersi o non sedersi al tavolo con gli acerrimi nemici? L'amletico dilemma che lacera il Pd sta portando in superficie le tensioni represse dopo la sconfitta del 4 marzo. L'hashtag #senzadime che ...

Governo - il renziano Verducci : “Accordo con M5S? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

Consultazioni Pd-M5S - Marcucci : 'Non sono ottimista - ma le sorprese sono possibili' : 'Tra Pd e M5S l'accordo è quasi impossibile', anche perché 'loro dovrebbero rinnegare gran parte del loro programma, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo' continua Marcucci, il ...

Reddito di cittadinanza e legge Fornero - perché sono spariti dal contratto del M5S : Via il Reddito cittadinanza arrivano i sussidi alla famiglia e alla disoccupazione. E non c'è neppure l'abolizione della legge Fornero. Il Movimento 5 stelle ha davvero cambiato il programma...

Governo M5S-Pd? Salvini : 'Sono deluso - italiani non lo meritano' : "Non sono arrabbiato ma deluso, perché gli italiani non meritano questo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Sono stanco - ha prosesuito ...

Estensione del Rei - salario minimo - Nato e Ue : i punti che possono mettere d'accordo M5S e Pd : Ci sono i temi su cui avviare il dialogo, come richiesto da una parte del Pd. C'è il mandato conferito dal presidente Mattarella, come richiesto da una parte del Pd. Ora un dialogo costruttivo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico potrebbe ufficialmente partire. Il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato di verificare una possibile intesa tra grillini e dem, lo ha chiarito appena uscito dal colloquio con il Capo dello ...