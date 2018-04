Pavia | piazzata nella notte svastica in legno di fronte a scuola | rimossa

liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Milano, 25 apr. (AdnKronos) - I carabinieri della stazione di Broni,provincia pavese, sono intervenuti stamane per rimuovere unaindurante ladia unaelementare di via De Gasperi. L'intervento, spiegano i militari, è avvenuto all'incrocio con via