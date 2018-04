Paura a Roma | massima attenzione per il ritorno di Champions

Terremoto sull'Appennino romagnolo all'alba - Paura tra la gente : Una scossa di Terremoto in pieno Appennino romagnolo è stata registrata dall'Ingv alle 7.07 del mattino. La magnitudo, secondo l'istituto nazionale di vulcanologia, è stata di 3.0 ad una profondità di 10 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Verghereto e Bagno di Romagna. La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita distintamente in tutta l'area e ha destato allarme tra la gente. Telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora nessun danno ...

“Chiamate un’ambulanza”. Paura per Nathalie Caldonazzo : la showgirl vittima di un brutto incidente a Roma. Il trasporto in ospedale - le condizioni della showgirl : Momenti di Paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, rimasta vittima di un brutto incidente stradale mentre viaggiava a Roma, per la precisione in zona Prati. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la star si trovava a bordo di uno scooter quando all’improvviso, a piazza Monte Grappa, si è scontrata con un’auto cadendo a terra. Sul posto è subito accorsa la polizia locale per i rilievi del caso, mentre ...

Roma - processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho Paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Processo Spada - Raggi in tribunale con Federica Angeli : Roma non ha Paura : Le parole della sindaca: "Qui per lanciare un messaggio forte e duro cotnro la malavita. Le istituzioni non devono lasciare soli i cittadini"

Roma - Paura all'asilo - crolla controsoffitto della cucina : Tanta paura e disagi questa mattina in un asilo nido di via del Quadraro. Verso le 8,40 sono crollati alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina dell'asilo. I responsabili hanno immediatamente ...

Paura derby a Roma : 13 tifosi laziali fermati : Tredici tifosi della Lazio sono stati fermati dalla polizia nei pressi del parcheggio dello Stadio Flaminio prima dell’inizio del derby Lazio-Roma. 13 supporter biancocelesti sono stati controllati e identificati dopo la segnalazione della presenza di spranghe e bastoni nelle auto. LEGGI ANCHE —> Lazio-Roma 0-0 LIVE, coreografie incredibili all’Olimpico: è uno spettacolo per tutto il mondo [FOTO e VIDEO] L'articolo ...

Malagò : 'La Formula E? Roma ospita grandi eventi senza Paura' : Siamo felici di partecipare a tutte le iniziative di sport importanti a Roma e ricordo che anche questa è una federazione dello sport italiano'. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine ...

Strootman : “Roma brava a sfruttare Paura Barcellona” : “Avevano paura e abbiamo sfruttato questo. Ho visto tante partite del Barcellona in Champions, vogliono sempre giocare e vedere le perdite di tempo ieri sera è stato strano. È stato un segnale per noi”. Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, è tornato così a parlare della vittoria per 3-0 dei giallorossi contro i blaugrana. “Il primo gol, questo ha dato quel qualcosa in più. È stata la partita perfetta perché abbiamo ...

Borse - la Siria fa Paura. Milano : frena Telecom - vola la Roma : Lo spread Btp/Bund scende di poco, a 126,7 punti base, dopo che il ministero dell'Economia ha collocato Bot annuali per 6 miliardi di euro a un tasso pari a -0,404%, in linea con il -0,403% dell'asta ...

Roma - Strootman : "Vogliamo la finale - non abbiamo Paura di nessuno" : 'Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Perché noi a questo punto vogliamo la finale'. Il giorno dopo l'impresa con il Barcellona è Kevin Strootman a raccontare come sia dolce il risveglio a ...

Forte scossa di terremoto fra Muccia e Camerino - Paura fino a Roma Video : 2 Una Forte #scossa di #terremoto di #magnitudo 4.6 della scala Richter ha colpito Muccia, in provincia di Macerata, nelle Marche, alle 5,11 ora italiana di questa mattina. Un sisma che, secondo l'EMSC Centro Sismologico della zona Euro-Mediterranea, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nell'area settentrionale dell'enorme cratere sismico generato dalla violenta sequenza del Centro Italia del 2016 e del 2017 [Video], iniziata con ...