Papa Francesco “il battesimo non è una formula magica” “È dono dello Spirito Santo

Rabbino Capo di Roma : “Con Papa Francesco rapporti buoni e fecondi” : (DIRE) Roma, 24 apr. – L’omicidio di Mireille Knoll in Francia e le aggressioni in strada a Berlino sono gli ultimi casi di antisemitismo che continuano a registrarsi in Europa. C’e’ paura, cresce la tensione e in questi anni molti cittadini ebrei sono emigrati in Israele. “I movimenti di ebrei non sono di massa- risponde Riccardo Di Segni Rabbino Capo della comunita’ di Roma intervistato dalla Dire- e non ...

Liverpool - Alfie Evans : cittadinanza italiana ma Londra non cede/ Appello Papa Francesco : “Dategli una chance” : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la cittadinanza(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:01:00 GMT)

Anche Guccini aspetta Papa Francesco : Insomma parole che spiegano perfettamente perché il cantautore ribelle e rivoluzionario è il più amato e cantato nel mondo cattolico.

Papa Francesco regala 3 mila gelati ai poveri della Capitale per il suo onomastico : "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, tremila gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas". Il gesto del Papa giunge solo a qualche ...

Gianni Morandi canta per Papa Francesco in Piazza San Pietro : anche Guccini tra la folla : Gianni Morandi canta per Papa Francesco durante il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Bologna Cesena. L'artista di Monghidoro ha quindi rincontrato il Pontefice con un medley con il quale ha intrattenuto i presenti in Piazza San Pietro, accorsi dalla Diocesi di Bologna Cesena. L'incontro è stato anche lungamente testimoniato sui social, nei quali l'artista compare mentre stringe la mano al Pontefice. Gianni Morandi ha anche avanzato ...

Papa Francesco offre 3.000 gelati ai poveri per festeggiare il suo onomastico : Tremila gelati destinati ai poveri della capitale. Jorge Maria Bergoglio ha deciso di festeggiare il suo onomastico offrendo il dolce a chi si siederà a tavola in una delle mense di Roma, la città della quale Papa Francesco è vescovo. Il 23 aprile è il giorno in cui il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge, il martire vissuto nel nel III secolo e rappresentato nella tradizione popolare come il cavaliere che ...

La visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia in Toscana : Giovedì 10 maggio sarà il giorno della visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia. Con l'ausilio dell'elicottero Papale Il Santo Padre si recherà nelle due comunità toscane durante la mattinata. Un giorno indimenticabile per il Movimento dei Focolari e per la cittadella grossetana fondata da Don Zeno. Papa Francesco in Toscana il 10 maggio C'è attesa di un evento epocale per la visita di Papa Francesco a Loppiano, in provincia di Firenze, ...