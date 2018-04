Panathinaikos escluso dalle competizioni Uefa per 3 anni a causa del Fair Play Finanziario

FPF - stangata Uefa sul Panathinaikos : escluso dalle coppe per debiti scaduti : I greci sono stati esclusi dalle coppe per le prossime tre stagioni per non aver saldato debiti scaduti. L'articolo FPF, stangata Uefa sul Panathinaikos: escluso dalle coppe per debiti scaduti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.