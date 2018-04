Pagelle / Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita. Salah da Pallone d'Oro (Champions League) : Le Pagelle di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Liverpool-Roma - le Pagelle : Jesus inguardabile - Under pasticcione : dal nostro inviato LIVERPOOL Dzeko e Perotti nel finale, la manita fa un po' meno male. ALISSON 5,5 Ipnotizza prima Mané e poi Firmino ma non il vecchio Salah, che gliene fa due, uno più bello dell'...

Le Pagelle di Liverpool-Roma : Salah è un fenomeno - Juan Jesus un disastro : Grande gara anche di Firmino , due gol e due assist, . Dzeko, il gol vale una stiracchiata sufficienza

Pagelle Liverpool-Roma 5-2 : Nainggolan ultimo a mollare - Juan Jesus inguardabile : Pagelle Liverpool-Roma 5-2 Alisson 5: raccoglie per cinque volte il pallone nella sua porta. Deve uscire in occasione del cross di Salah che porta al quarto gol e poi non è reattivo sulla testata di Firmino. Fazio 5: partecipa anche lui al disastro della Roma, anche se quello che ha probabilmente meno colpe, ma i compagni lo abbandonano. Manolas 4,5: una notte terribile per uno degli eroi contro il Barcellona. Sempre in ritardo, sbaglia ...

