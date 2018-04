PAGELLE / Liverpool-Roma (5-2) : i voti della partita. Juan Jesus rimandato! (Champions League) : Le PAGELLE di Liverpool Roma (5-2): i voti della partita che si è giocata ad Anfield Road,, semifinale di andata di Champions league. Ecco i migliori e i peggiori in campo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:02:00 GMT)

Liverpool-Roma 5-2 - le PAGELLE : Servirà un'altra impresa all'Olimpico. Liverpool batte Roma nella semifinale di andata di Champions League 2018 e mette un piede nella finale di Cardiff, mentre i giallorossi sono costretti a sperare ...

Liverpool-Roma - le PAGELLE : Jesus inguardabile - Under pasticcione : dal nostro inviato LIVERPOOL Dzeko e Perotti nel finale, la manita fa un po' meno male. ALISSON 5,5 Ipnotizza prima Mané e poi Firmino ma non il vecchio Salah, che gliene fa due, uno più bello dell'...

Le PAGELLE di Liverpool-Roma : Salah è un fenomeno - Juan Jesus un disastro : Grande gara anche di Firmino , due gol e due assist, . Dzeko, il gol vale una stiracchiata sufficienza

PAGELLE Liverpool-Roma 5-2 : Nainggolan ultimo a mollare - Juan Jesus inguardabile : Pagelle Liverpool-Roma 5-2 Alisson 5: raccoglie per cinque volte il pallone nella sua porta. Deve uscire in occasione del cross di Salah che porta al quarto gol e poi non è reattivo sulla testata di Firmino. Fazio 5: partecipa anche lui al disastro della Roma, anche se quello che ha probabilmente meno colpe, ma i compagni lo abbandonano. Manolas 4,5: una notte terribile per uno degli eroi contro il Barcellona. Sempre in ritardo, sbaglia ...

LIVE PAGELLE Liverpool-Roma - semifinale Champions League in DIRETTA : notte magica per i giallorossi ad Anfield Road : Calcio d'inizio alle ore 20.45 e non perdetevi la DIRETTA di OA Sport delle Pagelle di LIVErpool-Roma. Buon divertimento. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...