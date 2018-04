OnePlus 6 flagship killer | ecco cosa avrà di speciale rispetto agli altri

Blastingnews

(Di mercoledì 25 aprile 2018) #6 sta arrivando. Chi ne mastica di tecnologia sa disi sta parlando. Chi, invece, la seguo solo in maniera sommaria o è intenzionato ad acquistare un telefono farebbe bene ad informarsi per metterlo quantomeno nel novero delle potenziali scelte. Non è un marchio blasonato come Apple o Samsung, ma non punta neanche ad esserlo. È il prodotto che verrà sfornato nel 2018 da un'azienda che nel 2013 è stata fondanta da Pete Lau e si candida ad essere l'oggetto del desiderio o la prossima scelta di quanti vogliono massimizzare il rapporto tra le prestazioni di uno smartphone ed il suo prezzo. Non senza compromessi. One Plus 6: le cose da sapere Il brand non è più sconosciuto come qualche anno fa, ma forse non ha ancora raggiunto la notorietà che meriterebbe. E rappresenta un punto in cui la propria forza si mischia con le debolezza. Il fatto che, ad esempio, non sia acquistabile ...