Omicidio Sana Cheema Arrestati padre | fratello e zio in Pakistan | riesumato il cadavere

Arrestati in Pakistan il padre - il fratello e lo zio di Sana : l'accusa è Omicidio : Roma - Dall'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio e sepoltura senza autorizzazione, al fermo e ora all'arresto: ' Lo zio, il padre e il fratello di Sana sono in custodia ...

Omicidio Sana Cheema : arrestati padre - fratello e zio in Pakistan. Coinvolto il cugino : arrestati con l’accusa di aver ucciso la 25enne pakistana Sana Cheema perché si rifiutava di accettare le nozze forzate. Il padre 55enne Mustafa Ghulam, il fratello Adnan Cheema e lo zio Iqbal Mazhar, sono stati intercettati dalle forze dell’ordine in Pakistan mentre stavano scappando verso l’Iran. Al cugino viene contestato di aver guidato la macchina per trasportare il cadavere da occultare. L’Omicidio risale al 18 ...

