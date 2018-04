OM OptiMagazine ti regala i biglietti per Dennis Lloyd | in concerto in Italia dopo la hit

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) OMtiper!Il MTFK TOUR didebutterà ina maggio: l'artista sarà innel nostro Paese per tre serate-evento all'interno della sua tournée mondiale.Il cantautore israeliano è atteso l’11 maggio a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 12 maggio a Milano (Dude Club) e il 14 maggio a Roma (Teatro Quirinetta) e OMtiper assistere gratuitamente ad uno dei tre concerti, a tua scelta, con un amico/un'amica.Autore e voce della hit mondiale Nevermind,(nome d’arte di Nir Tibor) sta già facendo registrare il tutto esaurito in America ed in Europa, dove si esibirà nelle prossime settimane.Debutta nel 2015 con il singolo Playa (Say That) ma è con Nevermind che raggiunge il successo mondiale. Il brano diventa subito virale in tutto il mondo, inconquista il disco di ...