Obesità metabolicamente sana | i problemi cardiaci potrebbero essere solo una questione di

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La sindrome metabolica include quei fattori di rischio, come pressione sanguigna alta, glicemia alta, colesterolo cattivo e grasso addominale, che raddoppiano il rischio di malattie cardiovascolari che possono portare a infarti e ictus. Inoltre, questi fattori aumentano il rischio di diabete di 5 volte. La Dott.ssa Morgana Mongraw-Chaffin, del Wake Forest Baptist Medical Center, ha dichiarato: “La conoscenza medica comune è che alcune persone obese sembranoabbastanza in salute e al riparo dai rischi delle malattie cardiache, quindi non viene loro raccomandato di perdere peso o di prendere altri provvedimenti per prevenire future malattie cardiache. Il grande interrogativo è se queste persone che sonosane lo rimarranno o se progrediranno verso la sindrome metabolica nel tempo”. Per rispondere a questa domanda, Mongraw-Chaffin ha guidato un team di ricercatori in ...