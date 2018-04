Nuova Mercedes Classe C SW | fenomeno globale

Mercedes-Benz - Uno sguardo agli interni della Nuova Classe B : Sono passati ormai diversi mesi dai primi avvistamenti della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe B e con l'avvicinarsi del debutto sul mercato i prototipi della monovolume hanno pian piano iniziato a perdere le camuffature. Gli esterni dei muletti della nuova B, infatti, sono ancora totalmente ricoperti di pellicole, fatta eccezione per alcuni dettagli, contrariamente all'interno dell'abitacolo dove non è presente quasi nessuna ...

Mercedes-Benz - Una Nuova wallbox per ricaricare a casa : La Mercedes-Benz ha presentato una wallbox di nuova generazione che rende la ricarica di ibridi plug-in ed elettriche più facile e rapida: ha una potenza di 22 kW e permette di gestire varie funzioni dallo smartphone. Riguardo ai tempi di ricarica, si deve tener conto che le nuove ibride plug-in di terza generazione di Stoccarda sono progettate per la ricarica a 7,2 kW: ciò significa che unauto di questo tipo può essere caricata fino a quattro ...

Mercedes-Benz - al via gli ordini della Nuova Classe A : Sono partiti gli ordini della nuova Mercedes-Benz Classe A la vettura più giovane, tecnologica e sportiva della Casa di Stoccarda con prezzi a partire da 29.900 euro. La nuova Classe A ridefinisce il lusso in chiave moderna...

Mercedes-Benz - Al volante della Nuova CLS 400d : Non mi è mai piaciuto dormire in macchina. Lho sempre considerata una grande perdita di tempo. Molto meglio godersi il viaggio fino in fondo, quando si finisce sul sedile del passeggero. Di solito guardo fuori dal finestrino, soprattutto se sono in un posto nuovo. Oppure curioso qua e là, tra i comandi della plancia, per conoscere tutti i segreti dellauto su cui mi trovo. Una Mercedes-Benz CLS. Silenziosa, non noiosa. Qui, però, mi sono dovuto ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Nuova sfida Mercedes-Ferrari. Red Bull e McLaren puntano ad inserirsi : Il circuito del Montmeló sarà presto teatro di sfide contro il tempo. Dal 26 febbraio al 1° marzo le vetture del Mondiale 2018 di Formula Uno torneranno ad esibirsi dopo la lunga pausa invernale mettendo in mostra le nuove vetture. La curiosità su quel che accadrà in pista è tanta e ci si aspetta ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari. Un confronto, quello tra la Rossa e le Frecce d’Argento, iniziato già in sede di ...

Ferrari presenta la Nuova F1 : debutta la SF71H - per battere la Mercedes : Quando vedi una nuova Ferrari è sempre un giorno speciale per tutto il mondo automobilistico'. 'Se guardo la macchina penso a ragazzi, al loro lavoro, hanno costruito pezzo dopo pezzo questa ...

La Mercedes presenta la Nuova W09 : "Più che una macchina" : Da diverse settimane si sapeva che giovedì 22 febbraio sarebbe stato il giorno della grande presentazione della Mercedes e puntualmente è arrivato. La casa tedesca, via web e da Silverstone , ha ...

La Mercedes presenta la Nuova W09 : Più che una macchina : Da diverse settimane si sapeva che giovedì 22 febbraio sarebbe stato il giorno della grande presentazione della Mercedes e puntualmente è arrivato. La casa tedesca, via web e da Silverstone, ha presentato la nuova W09, orgoglio di tutta la scuderia. Lo slogan della Mercedes, infatti, dice "Più di una macchina" e hanno ragione visto che negli ultimi 4 anni hanno vinto sempre sia nella classifica costruttori che in quella ...

Presentazione Ferrari FS71H - dove vederla in tv e streaming. Ecco la Nuova Mercedes W09 : In pista a Maranello la Rossa che correrà nel mondiale F1 2018. Svelata a Silverstone anche la nuova monoposto tedesca