NPD | Far Cry 5 è il videogioco più venduto di marzo

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Se qualche ora fa vi avevamo raccontato dell'importante risultato di Sea of Thieves che si è piazzato al secondo posto dei titoli più venduti di, il gradino più alto spetta di diritto a Far Cry 5, la quinta installazione della serie di videogiochi Ubisoft che ha dominato sugli avversari sia su PS4 che su Xbox One.Far Cry 5 non solo quindi è stato il migliore su entrambe le console e in assoluto a, ma è diventato anche quello piùdell'intero 2018, superando concorrenti quali Monster Hunter: World e Dragon Ball: FighterZ. Su Xbox One il secondo posto è di Sea of Thieves mentre il terzo è di PUBG, e su PS4 troviamo MLB 18: The Show e Ni No Kuni II: Revenant Kingdom rispettivamente in seconda e in terza posizione.Per quanto riguarda Nintendo Switch a vincere il mese diè Kirby Star Allies, seguito da Mario Kart 8 e Super Mario Odyssey. In calce potete dare uno ...