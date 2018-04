“Non va in onda” Mediaset | si cambia Barbara D’Urso saluta in questo modo e la cosa

caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 aprile 2018)menti nel palinsesto televisivodi mercoledì 25 aprile 2018. La programmazione di mercoledì sarà diversa: è festa (di quelle rosse sul calendario) e tanti conduttori televisivi vogliono approfittare del giorno di festa. Tutto tornerà alla normalità giovedì 26 aprile. Quali programmi non andranno in onda? Pomeriggio 5, per esempio. È stata proprioad annunciarlo su Instagram. Laha postato un video che la ritrae fuori della porta del Grande Fratello e ha scritto così: “Oggi grazie a voi mi sento cosììììì Fuori dalla porta rossa del Grande Fratello!! Pomeriggio5 domani 25 aprile non è in onda, torniamo in diretta giovedì! Buona serata!!! #pomeriggio5 #grandefratello #gf15#canale5 #grazieavoi #colcuore”. Ovvimente, giovedì 26 l’orario della trasmissione sarà quello consueto: le 17.15, subito dopo un nuovo episodio de Il Segreto. Giusto un piccolo break ...