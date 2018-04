Nissan - Con la Sylphy debuttano le Venucia X e T90

Nissan completa tour di lancio per la Formula E con Margot Robbie : ROMA - Nissan ha concluso a Los Angeles il tour di lancio in vista del suo ingresso in Formula E dalla stagione 2018/19 poco dopo il primo E-Prix di Roma vinto da Sam Bird . Lo ha fatto in occasione ...

Nissan completa tour di lancio per la Formula E con "Tonya" : TORINO - Nissan ha concluso a Los Angeles il tour di lancio in vista del suo ingresso in Formula E dalla stagione 2018/19 poco dopo il primo E-Prix di Roma vinto da Sam Bird . Lo ha fatto in occasione ...

Nuova Nissan Leaf 100% elettrica consegnata in Campidoglio : Arrivano nuovi mezzi elettrici nell’autoparco di Roma Capitale grazie ad un avviso pubblico, lanciato lo scorso settembre dal Campidoglio, per

Vola la nuova Nissan LEAF nel Vecchio Continente! : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Nissan - piccoli venditori crescono" : In particolare, i giovani saranno impegnati alla scoperta della funzione del marketing in azienda, delle attività di CRM, del processo di vendita e del mondo del post-vendita. A conclusione del ...

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'auto elettrica : Teleborsa, - Sogefi, società di componentistica del gruppo CIR, ha ottenuto da Renault-Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici ...

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'auto elettrica : Sogefi , società di componentistica del gruppo CIR , ha ottenuto da Renault -Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici a ...

Batterie delle auto elettriche - la seconda vita arriva dalla Nissan" : Lo stabilimento sarà la prima fabbrica inaugurata a Namie dopo la devastazione provocata dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011, e darà nuovo slancio all'economia locale.

Nissan Leaf - In Giappone disponibili batterie ricondizionate : La Nissan è pronta a offrire batterie ricondizionate per le proprie elettriche. Il programma prenderà il via a maggio in Giappone, grazie a una joint-venture con la Sumitomo Corp. che ha dato vita alla 4R Energy Corp. Secondo la Nissan l'offerta consentirà di abbassare il costo della sostituzione di questi elementi, contribuendo così a mantenere alto il valore dell'usato sul mercato.Prezzo dimezzato per la sostituzione. L'offerta sarà ...

Elettrica e connessa : Nissan sempre avanti. Prove di futuro con IMx Kuro : La Formula E e la Leaf: la monoposto che vedremo in gara entro fine anno e il modello per eccellenza dell'elettrico per tutti. Nissan ha iniziato ad affrontare il tema nel 2010, così in piena corsa ...

Nissan Qashqai ora in vendita con tecnologia ProPilot : Da oggi in vendita, presso le concessionarie Nissan in Italia, Qashqai con ProPilot, la tecnologia Nissan di assistenza alla guida che si pone ai vertici della categoria. Il sistema agisce su sterzo...

Salone Ginevra 2018 - Nissan IMx Kuro Concept : Il futuro dell'automobile in questi giorni si trova a Ginevra con il Salone 2018. Tutte le principali case automobilistiche hanno portato innovazioni tecnologiche degne di nota ma probabilmente ...

Formula E - Ecco la concept livery della Nissan : ... la nostra Nissan Leaf ha percorso più di quattro miliardi di chilometri a emissioni zero in tutto il mondo. Ora vogliamo portare questa grande maturità anche nel motorsport: la nostra nuova vettura ...

Formula E - Ecco la concept livery della Nissan : La Nissan è pronta allesordio nel Campionato ABB FIA Formula E: è stata presentata oggi al Salone di Ginevra la concept livery dalla colorazione grigia e nera e ispirata alleffetto Doppler basata sulla Gen 2 della monoposto che prenderà parte alla quinta stagione della categoria totalmente elettrica.Passaggio di testimone. Con la livrea appena svelata, fervono i preparativi in casa del colosso nipponico per lo sviluppo del nuovo ...