Nintendo Labo | quasi il doppio delle vendite di God Of War registrate in Giappone

Schemi di cartone per Nintendo Labo : potremo scaricarli e stamparli liberamente - ecco il sito per ottenerli : Nintendo Labo sta per arrivare sugli scaffali europei il prossimo 27 aprile, ma in concomitanza del lancio in altre zone del mondo Nintendo ha voluto sorprendere i fan pubblicando oggi un sito web dal quale è possibile scaricare gli Schemi dei kit di cartone del gioco, in maniera assolutamente gratuita.Con un semplice clic sullo schema selezionato questo verrà aperto in formato pdf e sarà pronto per essere stampato. Abbiamo quindi una risposta ...

Nintendo Labo riscuote più interesse di God Of War in Giappone : God of War sta per fare quello che si prospetta essere un trionfale ritorno sul palcoscenico videoludico occidentale con il suo arrivo su PS4, ma ciò che funziona in Occidente non necessariamente ha altrettanta popolarità anche in oriente, ci fa notare Nintendolife.Difatti le classifiche di vendita stilate da Amazon Giappone sembrano parlare una lingua diversa dalla nostra. Nintendo Labo in Giappone si mostra una prospettiva decisamente più ...

Il team autore di 1-2 Switch e Miitopia ha realizzato il software di Nintendo Labo : L'idea alla base di Nintendo Labo è qualcosa di assolutamente inedito, ma in molti si sono sempre chiesti chi si è effettivamente occupato della parte più classica del progetto, quella software, che include i tanti minigiochi con cui interagire grazie ai kit di cartone. Come segnala MyNintendoNews, Nintendo ha recentemente rivelato che a lavorare sul software di Labo è stato lo stesso team autore di 1-2 Switch e Miitopia, l'EPD Production Group ...

Nintendo Labo : un nuovo video mostra come trasformare Switch in una chitarra elettrica : Vi avevamo già raccontato sulle nostre pagine delle incredibili potenzialità di Nintendo Labo, che grazie alla funzione Toy-Con Garage permette di programmare liberamente Nintendo Switch per moltiplicarne gli utilizzi. Nintendo ha recentemente pubblicato un nuovo video, segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, che mostra come trasformare la console in una chitarra funzionante a tutti gli effetti.Per farlo, avremo bisogno soltanto di 6 ...

Nintendo Labo : le impressioni di chi lo ha provato ai Nintendo Labo Workshop : Nintendo Italia ha pubblicato sul Canale Youtube dedicato a Nintendo LABO un video tutto italiano, con commenti e interviste di chi ha partecipato ai Nintendo LABO Workshop di Milano e Roma.Il contenuto riporta le sensazioni e le emozioni di chi ha già potuto provare con mano il divertimento di Nintendo LABO, il nuovo particolarissimo progetto ideato dalla grande N e in uscita in Italia tra una manciata di settimane, più precisamente il 27 ...

Nintendo Labo : Nuovi dettagli sul Toy-Con Garage : Nintendo rivela Nuovi dettagli sulla modalità Toy-Con Garage, una funzione creativa inclusa nel software di ogni kit Nintendo LABO per la console Nintendo Switch (venduta separatamente). Toy-Con Garage introduce i principi di base della tecnologia in modo divertente e accessibile, consentendo agli utenti di Nintendo LABO di combinare semplici input e output per creare Nuovi modi di giocare. Toy-Con Garage: Nuovi dettagli da ...

Ecco come potremo programmare Nintendo Labo : nuovo video del Garage Mode : Poco più di un mese ci separa dall'uscita di Nintendo Labo, e il colosso nipponico ha pubblicato oggi il primo di una serie di video volti a spiegarci una delle funzioni più interessanti di questo peculiare videogioco, il Garage Mode. Grazie al Garage Mode potremo infatti programmare con assoluta libertà tutti gli aspetti di Labo, arrivando a rivoluzionare completamente il funzionamento dei kit originali e non solo.Volendo spiegare brevemente ...

Nintendo Labo sarà cruciale per il secondo anno di Switch : Il primo anno sul mercato di una console può ovviamente beneficiare del fattore sorpresa, dell'interesse suscitato dalla novità e dalle caratteristiche più o meno uniche proposte. In questo senso Switch, considerata la propria natura ibrida, si proponeva indubbiamente come qualcosa di fresco e nuovo nel panorama console. Ma al di là della novità il motore trainante per la console della grande N sono state le esclusive.Super Mario Odyssey e The ...

Nintendo Labo - la recensione : Dopo i vari “Nintendo si è superata di nuovo”, “Sì ma tanto si rompono”, “I ragazzini giocano ad altro” e “Lo voglio subito” è arrivato finalmente il momento di mettere le mani su Nintendo Labo, la nuovissima idea della Grande N che mescola videogioco, sensori a infrarossi e pezzi di cartone pieghevoli. Nintendo ha infatti organizzato un evento speciale in quel di Milano in cui era possibile montare una delle costruzioni più semplici, provare ...