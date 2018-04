Nino Formicola | le frecciatine agli ex naufraghi dell’Isola dopo il canna gate

Mara Venier fa una sorpresa a Nino Formicola al Maurizio Costanzo Show : Nino Formicola sorpreso dalla chiamata di Mara Venier al Maurizio Costanzo Nino Formicola ha parlato ed elogiato Mara Venier durante la puntata di questa sera del Maurizio Costanzo Show, tanto che l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto chiamarlo per ricambiare il favore. Il trionfatore di questa edizione ha infatti dichiarato di aver fatto L’Isola per acquisire nuovamente la sicurezza in se stesso dopo che era stato ...

Francesca Cipriani : 'Nino Formicola odia i napoletani' - la replica del comico Video : Non sono mancate le scintille nel corso della puntata del 22 aprile di Domenica Live [Video]. L'ex naufraghe Cecilia Capriotti, Elena Morali e Alessia Mancini non se le sono mandate a dire sia prima che durante il talk show di Canale 5. La show girl ha spiegato di aver discusso con l'ex velina perché aveva monopolizzato la sala trucco fino a dieci minuti prima dell'inizio della trasmissione. Devi essere più umile, ha detto pure che lei non ha ...

Nino Formicola a Domenica Live annuncia : «Ho vinto l'Isola e ora mi sposo» : ROMA - Piovono accuse contro Nino Formicola , vincitore dell'Isola dei Famosi, a Domenica Live. Francesca Cipriani sostiene che lui odi le persone di Napoli. E c'è anche chi dice che Formicola abbia ...

Nino Formicola : «Ho vinto l'Isola e ora mi sposo» : ROMA - Piovono accuse contro Nino Formicola , vincitore dell'Isola dei Famosi, a Domenica Live. Francesca Cipriani sostiene che lui odi le persone di Napoli. E c'è anche chi dice che Formicola abbia ...

Domenica Live - Nino Formicola : "Voglio sposare Alessandra - ormai penso per due" : Il vincitore dell'Isola dei Famosi, Nino Formicola, è stato ospite di Domenica Live da Barbara D'Urso, insieme alla futura moglie Alessandra. Dopo aver ripercorso la sua esperienza in Honduras, e dopo aver raccontato in un filmato quello che ha provato dopo la morte di Andrea (Zuzzurro), suo compagno professionale, ha rivelato cosa è significato per lui l'incontro, casuale, con Alessandra. prosegui la letturaDomenica Live, Nino Formicola: ...

Isola - tutti contro Nino Formicola : "Ce l'ha con i napoletani e non voleva venire a Domenica Live" : "Nino Formicola ce l'ha con i napoletani". L'accusa, choc, arriva direttamente da alcuni ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, che ospiti dell'ultima puntata di Domenica Live, Domenica 22 aprile, hanno riferito alla conduttrice Barbara D'Urso alcune dichiarazioni che il vincitore del reality avrebbe rilasciato in Honduras. Agguerritissima, in particolare, Francesca Cipriani, secondo cui Formicola si sarebbe scagliato soprattutto contro Rosa ...

Domenica Live - la Cipriani svela : “Nino Formicola odia i napoletani” : Francesca Cipriani svela un retroscena su Nino Formicola a Domenica Live Oggi per Barbara D’Urso è una Domenica molto difficile. La puntata di Domenica Live è stata caratterizzata dal ritardo in studio di Francesca Cipriani, ma anche dal retroscena svelato da Karina Cascella sulla lite dietro le quinte tra Alessia Mancini, Cecilia Capriotti ed Elena Morali. Poco prima di fare entrare in studio Nino Formicola, l’ex Pupa ha svelato che il comico ...

Nino Formicola a Domenica Live : pesanti accuse al vincitore dell’Isola : Domenica Live: le pensati accuse mosse a Nino Formicola dagli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi Una puntata molto agitata quella di Domenica Live di oggi. Barbara d’Urso, infatti, ad un certo punto ha dovuto anche cercato di moderare L'articolo Nino Formicola a Domenica Live: pesanti accuse al vincitore dell’Isola proviene da Gossip e Tv.

Nino Formicola esplode dopo l'Isola : "Francesca Cipriani mi sta sulle p***" : Ha tenuto fino ad ora, ma, adesso che ha vinto, può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Parliamo di Nino Formicola che, in un'intervista a Non succederà più, programma in onda su Radio...

Isola dei famosi - Nino Formicola torna in Italia e insulta la collega : 'Mi stai sulle p*** - sei ridicola - togliti...' : Finisce l' Isola dei famosi e cominciano gli insulti. Nino Formicola , il vincitore del reality in Honduras, massacra l'altra finalista Francesca Cipriani in un'intervista a Non succederà più , su ...

“Mi stai sulle pal*e!”. Nino Formicola sbotta e attacca l’ex naufraga. Il vincitore dell’Isola dei famosi 2018 si toglie tutti i sassolini dalle scarpe e ci va giù pesante. Tutti i suoi retroscena : Se la trasmissione radiofonica si chiama “Non succederà più” (condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) un motivo ci sarà. Ospita dell’ultima puntata è stato il vincitore dell’Isola dei famosi 2018 Nino Formicola. E Nino-Gaspare non le ha di certo mandate a dire. Prima di tutto, però, ha voluto commentare la sua vittoria: “Il pubblico si è stancato di certi programmi e certi personaggi… Personaggi che ...

Nino Formicola dopo l’Isola : “Cipriani ridicola - mi sta sulle p…e!” : Nino Formicola contro Francesca Cipriani: l’opinione del vincitore dell’Isola dei Famosi sull’ex pupa Chiamato in diretta durante la trasmissione Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) Nino Formicola non le ha di certo mandate a dire. Prima di tutto, però, ha voluto commentare la sua vittoria all’Isola […] L'articolo Nino Formicola dopo l’Isola: ...

Nino Formicola a Verissimo : «Ecco la verità sulle nomination» : Sulla carriera e la fine del duo artistico Gaspare e Zuzzurro, durato 37 anni, parla chiaro: 'Sono venuto all'Isola per dire al mondo che sono ancora vivo dopo la morte di Andrea. Io riempivo i ...

Nino Gaspare Formicola/ Dopo il trionfo all'Isola dei Famosi 2018 - le nozze con Alessandra Raya? (Verissimo) : Nino Gaspare Formicola si racconta a Verissimo Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi 2018: il matrimonio con Alessandra Raya, il doloroso passato e lo spettacolo che...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:32:00 GMT)