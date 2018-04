News Atalanta | buone notizie per Gasperini | le novità in vista del Genoa

calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018)– Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo al termine della vittoria sul Torino di domenica scorsa, l’ha ripreso questa mattina ad allenarsi indella gara contro il, in programma domenica allo stadio di Bergamo con inizio alle 15. Mister Gian Pieroha diretto una lunga seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi di lavoro personalizzati.invece per Ilicic, Masiello e Palomino, che hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse. L'articoloper: leindelCalcioWeb.