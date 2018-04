Nella notte nuova scossa a Muccia | magnitudo 3 5

Terremoto - nuova scossa Nella notte nelle Marche : magnitudo 3.5 - epicentro tra Muccia e Pieve Torina :

Italia-Ancelotti : blitz Nella notte per il ruolo di ct. Costacurta “conferma” : Italia-Ancelotti: blitz nella notte per il ruolo di ct. Costacurta “conferma” Fabbricini e Costacurta gli hanno offerto la panchina azzurra: potrebbe debuttare nell’amichevole di San Gallo contro l’Arabia Saudita Continua a leggere

Furto con spaccata Nella notte al supermercato Serrentino di Rosolini : Furto con spaccata a Rosolini al supermercato Serrentino, in via Sipione. E' accaduto la scorsa notte, quando i malviventi con il volto travisato, hanno utilizzato un'auto per sfondare la vetrata dell'...

Ancelotti nuovo ct della Nazionale? Blitz Nella notte : l'accordo è vicino : Carlo Ancelotti aveva ammesso qualche giorno fa - a margine della conferenza stampa a Ginevra per presentare il match di beneficenza organizzato da Uefa e Nazioni Unite - che vorrebbe "lavorare di nuovo" sul campo da calcio. E aveve spiegato che "questo non dipende da me. Ma se trovo l'opzione giusta, il progetto giusto, sarò felice di continuare".Blitz di Fabbricini e CostacurtaOra secondo Il Messaggero, l'opzione giusta sarebbe arrivata. ...

Ancelotti nuovo ct della Nazionale - blitz Nella notte : accordo vicino - Pirlo nello staff : È Carlo Ancelotti il prescelto per la guida della futura Nazionale azzurra, quella del rilancio dopo il fallimento della qualificazione ai prossimi mondiali in Russia. Con un blitz nella notte...

Spento Nella notte l'incendio che da ieri a Val della Torre bruciava il monte Lera : Spento. l'incendio che ha divampato ieri, lunedì 23, in zona GabLera, proprio sotto il monte Lera, a Val della Torre è stato domato in quasi 36 ore. Le fiamme erano divampate intorno alle 13 e in ...

Malore Nella notte per Bianca Atzei. L’annuncio che sconvolge i fan : Sabato 21 aprile tutti i naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Posto d’onore per il vincitore dell’ultima edizione del reality, Nino Formicola che, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore. Ma c’erano proprio tutti i vip che, alla Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza, le curiosità, gli aneddoti sull’esperienza ...

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E Nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Bianca Atzei in ospedale : l’ex naufraga si è sentita male Nella notte : Domenica Live, l’annuncio di Barbara d’Urso: perché Bianca Atzei non si è presentata in trasmissione Insieme a tutti gli altri ex naufraghi dell’Isola dei Famosi anche Bianca Atzei avrebbe dovuto essere oggi presente a Domenica Live. Tra una discussione e l’altra, però, a spiegare perché la cantante non fosse presente nella puntata dedicata al reality […] L'articolo Bianca Atzei in ospedale: l’ex naufraga si è ...

Grande Fratello 2018 fra risse evitate e urla Nella notte (VIDEO) : Il Grande Fratello 2018 non manca mai di regalare agli appassionati del trash del materiale con cui divertirsi. Al centro di una serata infuocata due diversi tipi di scontri: uno preannunciato, fra Danilo Aquino e Lucia Bramieri, e l’altro inatteso. Baye Dame ha infatti sfoderato le unghie contro Simone Coccia per via di una sua affermazione su Lucia Orlando. Peccato che il coprifuoco del Grande Fratello 2018 abbia fermato tutto alle 2 di ...

Finanziaria approvata Nella notte Sì alle assunzioni degli ex Pip : "Il cammino dei documenti finanziari - ha commentato l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao - procede spedito secondo i programmi del governo in un clima di confronto sereno e proficuo ...

Carrara - quattro morti Nella notte. L’auto si ribalta - sbalzati fuori i passeggeri : Sono due giovani italiani e due inglesi le quattro vittime dell’incidente avvenuto la notte scorsa a Marina di Carrara (Massa Carrara). I due italiani sono un 21enne e una 19enne, entrambi residenti a Carrara. Le altre due vittime, in base ai documenti rinvenuti dalle forze dell’ordine, sono due inglesi di 35 e 29 anni: tra le ipotesi c’è quella che fossero in auto dopo aver accettato un passaggio. Ferito nell’incidente un altro ...

Carrara - tragedia Nella notte : quattro ragazzi muoiono in un incidente | Foto : incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota...

Carrara - tragedia Nella notte : quattro ragazzi muoiono in un incidente : incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota...