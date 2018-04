Nel M5s non tutti sono entusiasti di un governo con il Pd

agi

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La chiusura certificata 'solennemente' alla fine è arrivata. Luigi Di Maio, dopo l'incontro con Roberto Fico per le consultazioni, è stato chiaro: fine delle trattative tra M5s e Lega. Il 'forno' è chiuso. "Il discorso con la Lega si chiude del tutto" ha detto il Capo politico 5 stelle perché, ha sottolineato, "in circa 50 giorni abbiamo provato ini modi e tutte le forme a invitare la Lega a firmare un contratto di" ma "hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza". E così il dialogo per tentare di formare unriparte, ma dall'altra parte. Da quel Pd al quale, in realtà, si guardava già la notte del 4 marzo quando da fonti autorevoli pentastellate trapelava l'intenzione di avviare un dialogo con i dem, poi subito ...