Nel M5s non tutti sono entusiasti di un governo con il Pd : La chiusura certificata 'solennemente' alla fine è arrivata. Luigi Di Maio, dopo l'incontro con Roberto Fico per le consultazioni, è stato chiaro: fine delle trattative tra M5s e Lega. Il 'forno' è chiuso. "Il discorso con la Lega si chiude del tutto" ha detto il Capo politico 5 stelle perché, ha sottolineato, "in circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e ...

Renziani furiosi contro Martina Pronti a strappare la tessera Dialogo con il M5S - caos Nel Pd : Il matrimonio M5s-Pd non s'ha da fare, né domani né mai. Prendendo a prestito la prosa manzoniana si potrebbe riassumere così l'ultimatum della base renziana del Partito Democratico dopo l'apertura del segretario reggente Maurizio Martina a possibili alleanze di governo con i grillini Segui su affaritaliani.it

Pd-M5s - Renzi arroccato sul no - ma i dem sono Nel caos : conta in direzione : Sedersi o non sedersi al tavolo con gli acerrimi nemici? L'amletico dilemma che lacera il Pd sta portando in superficie le tensioni represse dopo la sconfitta del 4 marzo. L'hashtag #senzadime che ...

Palermo : Forello (M5S) - Nel gruppo qualche screzio ma nessuno spaccatura : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il fatto veramente grave è che chat private siano state rese pubbliche. E' un cosa spiacevole perché chi lo ha fatto ha commesso un reato, ma non parliamo di spaccature all'interno del nostro gruppo: abbiamo degli screzi, com'è normale in un gruppo eterogeneo come il

ToniNelli del M5S dice che la flat tax può diventare progressiva : Roma, 24 apr. , askanews, 'Qualcuno fa finta di non capire o magari conosce poco la materia. La flat tax può diventare progressiva utilizzando la leva delle esenzioni, deduzioni e detrazioni fiscali.

Attento Pd - rischi la fine dell’utile idiota Nel tira e molla M5S-Lega : (Foto: Lapresse) Oggi pomeriggio il presidente della Camera Roberto Fico passerà al sodo del mandato ricevuto appena ieri dal capo dello Stato incontrando la delegazione del Pd. Tempi stretti che certo non hanno giocato a favore della cosiddetta ala governista e che, probabilmente, produrranno l’ennesima fumata nera di questi quasi tre mesi di passione politica. Una chiusura ma solo momentanea: a gestire la partita vuole essere Matteo Renzi, che ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Governo : Fico - Nel pomeriggio incontro con Pd e M5s (24 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, mandato esplorativo a Roberto Fico, nel pomeriggio incontro con le delegazioni di Pd e M5s (24 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 03:36:00 GMT)

Cosa c'è scritto Nel contratto che il M5s propone a Lega e Pd : Leggi il documento integrale sul Blog delle stelle 'Come emerge anche dal documento, il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un governo di coalizione ...

Cosa c'è scritto Nel contratto che il M5s propone a Lega e Pd : In anticipo sulla scadenza prevista, fissata per il 30 aprile, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ufficializza il contratto di governo da offrire ai due potenziali alleati per la formazione di un esecutivo con la Lega o con il Pd, sulla falsariga di quello firmato in Germania da Cdu e Spd per il nuovo esecutivo di grande coalizione. È un contratto di 'base', che non scioglie lo schema dei due forni, ...

ToniNelli : Flat tax? Se non svantaggia poveri M5S d'accordo : "La semplificazione della tassazione è nel nostro programma. Se c'è un meccanismo per cui la Flat tax è costituzionale e non svantaggia i poveri, noi siamo d'accordo". Lo afferma il capogruppo del ...

Luigi Di Maio - Nel M5s è l'ora del panico : 'Se il Pd usa Fico per...' - fine dei sogni : Dentro il Movimento 5 Stelle i fedelissimi di Luigi Di Maio sono sicuri: Roberto Fico significa fine dei giochi. Il candidato premier grillino confida in uno strappo di Matteo Salvini nei confronti di ...

Pd - Martina : “Governo con M5s? Attendiamo Mattarella”/ Orlando duro : “Se restiamo Nel limbo - il partito muore” : Martina, "governo Pd-M5s? Aspettiamo Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Governo - Martina : “Attendiamo che parli Mattarella”. Ma Nel Pd cresce la voglia di M5s. Boccia e Sala : “Distanze colmabili” : Il reggente non vuole sentire parlare di scenari ma si mette a disposizione del presidente della Repubblica. Gli altri invece sono più netti: un’intesa con il Movimento 5 stelle non solo è possibile, ma bisogna tentare di raggiungerla. anche solo su “quattro o cinque temi”. cresce nel Partito democratico la voglia di dialogo con i pentastellati di Luigi Di Maio. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi si rimangia la proposta di ...

Luigi Di Maio fregato da Roberto Fico : 'Arriveremmo alla rottura Nel M5s' - il ricatto che lo ha fatto fuori : Non c'è bisogno di attendere lunedì, quando con ogni probabilità Roberto Fico assumerà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un altro mandato esplorativo per formare un governo. La verità ...