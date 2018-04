Nba playoff | Philadelphia-Miami 104-91 | Belinelli 11 | 76ers al secondo turno

Playoff Nba 2018 - Boston-Milwaukee 92-87 : il ritorno di Marcus Smart regala ai Celtics il 3-2 nella serie : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 92-87 Dopo aver sempre rispettato il fattore campo " due vittorie Celtics a Boston, due dei Bucks a Milwaukee " le squadra si ritrovano in equilibrio per gara-5 e c'è ...

Nba playoff 2018 : Golden State-San Antonio 99-91 - gli Warriors conquistano la semifinale contro New Orleans : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 99-91 Dovendo per forza di cose esserci un modo per uscire da questi Playoff, gli Spurs hanno scelto quello che più si avvicina allo stile e al gioco dei nero-...

Playoff Nba 2018 : Philadelphia-Miami 104-91 - i Sixers vincono gara-5 e volano in semifinale : Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-91 Sono durate un tempo le flebili speranze di rimonta di Miami, travolta poi nel terzo quarto dal parziale da 34-20 che ha dato il via alla definitiva fuga dei ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Playoff Nba : i Rockets ipotecano la serie con un quarto da 50 punti - Utah sul 3-1 [VIDEO] : Playoff NBA, gli Houston Rockets ipotecano la serie contro Minnesota grazie ad una gara sontuosa in trasferta, bel successo anche per Utah Playoff NBA , due gare nella notte americana, entrambe ...

Playoff Nba 2018 - Utah-Oklahoma City 113-96 : Mitchell meglio di Karl Malone : 33 punti e Jazz sul 3-1 : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 113-96 Russell Westbrook e compagni partono bene in gara-4, con le spalle pericolosamente vicine al muro, e confezionando un primo quarto da 30 punti gestiscono un ...

Playoff Nba 2018 - Minnesota-Houston 100-119 : i Rockets spazzano via i T'Wolves con un quarto da 50 punti : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 100-119 Per almeno tre partite e mezzo della serie contro i Minnesota Timberwolves, gli Houston Rockets non sono sembrati esattamente la macchina da canestri ...

Playoff Nba - LeBron James raggiunge Michael Jordan - ma che fastidio Lance Stephenson... : Ogni partita che passa, LeBron James rischia di superare o stabilire qualche nuovo record nella sua straordinaria carriera. Normale, quando si ha un curriculum alle spalle lungo quindici anni giocato ...

Nba playoff : Indiana-Cleveland 100-104 - serie sul 2-2 : Indiana , 5, -Cleveland , 4, 100-104 , 2-2 nella serie, I comprimari rispondono, LeBron fa il LeBron e Cleveland scaccia i fantasmi, conquistando con fatica gara-4 e pareggiando la serie che ora ...

Playoff Nba 2018 - Indiana-Cleveland 100-104 : i Cavs sono ancora vivi - James e Korver firmano il 2-2 : Lo spartito delle partite tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers sta cominciando ormai a seguire sempre lo stesso spartito. In mezzo a uno scontro duro, fisico e a volte sopra la linea , ...

Playoff Nba 2018 - Washington-Toronto 106-98 : Wizards - ci pensano Wall&Beal : Washington Wizards-Toronto Raptors 106-98 Gara-4, poco meno di cinque minuti alla fine della partita: DeMar DeRozan si avventa su un rimbalzo d'attacco a seguito di un suo stesso errore e nello ...

Nba playoff 2018 : Cleveland va sul 2-2. Pareggiano anche Milwaukee e Washington. Prima vittoria di San Antonio : Continuano i Playoff NBA con quattro gare nella notte. I Cleveland Cavaliers Pareggiano la serie contro Indiana al termine di un’altra sfida molto combattuta. Finisce 104-100 per LeBron e compagni al termine di una partita che ha visto i Cavs essere anche abbastanza in controllo nei primi due quarti (chiusi sopra di 12), per poi subire la rimonta dei Pacers nel terzo quarto. Finale tirato nel quale sono decisive due triple di Korver nel ...

