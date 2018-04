Nba | Miami ko | Sixers in semifinale

Playoff Nba 2018 : Philadelphia-Miami 104-91 - i Sixers vincono gara-5 e volano in semifinale : Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-91 Sono durate un tempo le flebili speranze di rimonta di Miami, travolta poi nel terzo quarto dal parziale da 34-20 che ha dato il via alla definitiva fuga dei ...

Basket - play off Nba : New Orleans in semifinale a Ovest. Philadelphia espugna Miami e va 3-1 : NEW YORK - New Orleans è la prima squadra ad approdare alle semifinali nei playoff Nba. I Pelicans hanno chiuso la serie sul 4-0 contro Portland sfruttando il fattore campo , 131-123, . A trascinare ...

Playoff Nba 2018 - Miami-Philadelphia Gara-4 alle 20.30 su Sky Sport 2 HD : Appuntamento stasera su Sky Sport 2 HD con telecronaca di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina per tutte le emozioni di Gara-4 tra Miami Heat e Philadelphia 76ers. L'analisi di Gara-3 da parte di ...

Playoff Nba - Joel Embiid litiga con tutti : maschera - Winslow e l'intera Miami. "Sarò l'incubo degli Heat" : C'è da scommettere che entrambe le squadre se ne ricorderanno bene sabato sera per Gara-3, che potremo goderci tutti in diretta alle 20:30 su Sky Sport HD: lo spettacolo, ora che è tornato Joel ...

Nba playoff - Miami-Philadelphia 108-128 : Belinelli 21 punti : Miami , 6, -Philadelphia , 3, 108-128 , 1-2 nella serie, I 76ers passano a Miami e si riprendono il vantaggio nella serie mostrando intelligenza e perfino maturità. Gli Heat alzano il livello di ...

Nba 2018 : Phildelphia espugna Miami e va sul 2-1. Golden State e New Orleans vincono ancora e sono 3-0 : Proseguono i playoff NBA con tre partite nella notte. I Philadelphia 76ers si riportano in vantaggio per 2-1 nella serie contro i Miami Heat, grazie al successo per 128-108 in gara-3 in Florida. Il rientro in campo di Joel Embiid coincide anche con l’immediato ritorno al successo per i Sixers, con il centro che chiuderà da miglior marcatore di Philadelphia con 23 punti. Ennesima grande prestazione di Marco Belinelli, che gioca un primo ...

Playoff Nba 2018 - Miami-Philadelphia 108-128 : torna Embiid - Belinelli vola - Sixers corsari in casa degli Heat : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-128 In Gara-2 i Philadelphia 76ers erano stati schiacciati, oltre che da una prestazione vintage di Dwyane Wade, dalla fisicità e dalle "mani addosso" dei Miami Heat ...

Nba - inattesa sconfitta di Phliadelphia contro Miami in gara 2 : inattesa sconfitta casalinga per i Philadelphia di Marco Belinelli nella gara 2 dei playoff contro i Miami Heat. La formazione in cui gioca l'azzurro , per lui 16 punti a segno, ha perso 113 a 103, ...