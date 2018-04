NBA 2018 | Philadelphia e Golden State superano il turno Boston rimette la testa avanti

Playoff NBA 2018 - Utah-Oklahoma City 113-96 : Mitchell meglio di Karl Malone : 33 punti e Jazz sul 3-1 : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 113-96 Russell Westbrook e compagni partono bene in gara-4, con le spalle pericolosamente vicine al muro, e confezionando un primo quarto da 30 punti gestiscono un ...

Playoff NBA 2018 - Minnesota-Houston 100-119 : i Rockets spazzano via i T'Wolves con un quarto da 50 punti : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 100-119 Per almeno tre partite e mezzo della serie contro i Minnesota Timberwolves, gli Houston Rockets non sono sembrati esattamente la macchina da canestri ...

NBA 2018 : Houston e Utah avvicinano il passaggio del turno - OKC con le spalle al muro : Solo due partite nella notte NBA valide per i playoff 2018, che però potrebbero risultare importantissime nell’economia di entrambe le serie: Houston Rockets e Utah Jazz, infatti, si sono portate sul 3-1 rispettivamente ai danni dei Minnesota Timberwolves e degli Oklahoma City Thunder. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due formazione è riuscita a fare la differenza, Houston è andata in fuga nel terzo quarto di gara: ...

Playoff NBA 2018 - Indiana-Cleveland 100-104 : i Cavs sono ancora vivi - James e Korver firmano il 2-2 : Lo spartito delle partite tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers sta cominciando ormai a seguire sempre lo stesso spartito. In mezzo a uno scontro duro, fisico e a volte sopra la linea , ...

Playoff NBA 2018 - Washington-Toronto 106-98 : Wizards - ci pensano Wall&Beal : Washington Wizards-Toronto Raptors 106-98 Gara-4, poco meno di cinque minuti alla fine della partita: DeMar DeRozan si avventa su un rimbalzo d'attacco a seguito di un suo stesso errore e nello ...

NBA Playoff 2018 : Cleveland va sul 2-2. Pareggiano anche Milwaukee e Washington. Prima vittoria di San Antonio : Continuano i Playoff NBA con quattro gare nella notte. I Cleveland Cavaliers Pareggiano la serie contro Indiana al termine di un’altra sfida molto combattuta. Finisce 104-100 per LeBron e compagni al termine di una partita che ha visto i Cavs essere anche abbastanza in controllo nei primi due quarti (chiusi sopra di 12), per poi subire la rimonta dei Pacers nel terzo quarto. Finale tirato nel quale sono decisive due triple di Korver nel ...

Playoff NBA 2018 - Milwaukee-Boston 104-102 : decide Antetokounmpo a 5 secondi dalla fine : Milwaukee Bucks-Boston Celtics 104-102 Il primo tempo Parte su giri alti la difesa di Boston, che costringe i Bucks a sbagliare 9 dei primi 10 tiri della gara per il 12-5 degli ospiti dopo i primi ...

NBA Playoff 2018 - Minnesota-Houston 121-105 : T'wolves perfetti all'esordio casalingo - Rockets ko : Minnesota T'wolves-Houston Rockets 121-105 Jimmy Butler , e i T'wolves in generale, battono un colpo e soprattutto i Rockets in gara-3, accorciando le distanza nel momento della serie in cui una ...

Playoff NBA 2018 - Utah-OKC 115-102 : i Jazz schiacciano i Thunder in gara-3 e passano in vantaggio nella serie : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 115-102 "Tripla doppia e successo" è un accostamento che suona familiare alle orecchie dei Thunder, battuti però stavolta da un super Ricky Rubio alla guida dei Jazz in ...

NBA 2018 : i Pelicans eliminano Portland! Philadelphia vince ancora - Houston e Oklahoma City KO : ... ha trovato in Ricky Rubio il suo Russell Westbrook : 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per lo spagnolo, fondamentale nell'economia della vittoria. Oltre a lui, hanno superato i 20 punti anche ...

NBA 2018 : i Pelicans eliminano Portland! Philadelphia vince ancora - Houston e Oklahoma City KO : Primi verdetti, per i playoff Nba 2018. Nella notte è terminata la prima serie di primo turno: i New Orleans Pelicans hanno vinto 4-0 contro i Portland Trail Blazers, in una seria molto più facile delle previsioni, per cui potevamo attenderci una sfida molto equilibrata tra le due compagini. Nella partita odierna, di fatto, i Pelicans hanno fatto una leggera differenza nel terzo quarto, ma senza mai scappare in maniera definitiva. Portland, che ...

