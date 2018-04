Nazionale U16 donne - a Cormons l’iniziativa ‘azzurre per un giorno’ : In attesa dell’esordio di mercoledì con la Slovenia (ore 18 a Gradisca d’Isonzo) nel Torneo delle Nazioni, la Nazionale Under 16 Femminile ha trascorso la giornata di ieri a Cormons in compagnia delle giovani protagoniste di ‘Azzurre per un giorno’. Le calciatrici in erba provenienti dalle società del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno assistito all’allenamento della Nazionale guidata da Nazzarena Grilli per ...