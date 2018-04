Napolitano operato d' urgenza al cuore Il chirurgo | L' intervento è riuscito

Italia : Malore per Napolitano - operato con successo al cuore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Napolitano operato d’urgenza al cuore : “Intervento riuscito - la tempra è forte” : Si è concluso bene l'intervento al cuore del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo il malore che lo ha colpito martedì in seguito a «una dissecazione dell'aorta ascendente. «Il cuore ha ripreso bene la sua funzione, il presidente è molto stabile», ha dichiarato nella notte il professor Francesco Musumeci, uscito dalla sala o...

Giorgio Napolitano per 3 ore mezza in sala operatoria : "Intervento al cuore perfettamente riuscito" : Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente emerito della Repubblica ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Intervento con resezione parziale dell'aorta

Giorgio Napolitano operato d'urgenza dopo un malore : intervento al cuore "andato molto bene" : Il presidente emerito della Repubblica è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un intervento al cuore

