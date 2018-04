Napolitano | Musumeci | momento più delicato e difficile è passato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Ilpiù, ma rimaniamo in condizione di criticità”. Lo ha affermato Francesco, il chirurgo dell’ospedale San Camillo di Roma che ha operato nella notte il Presidente emerito Giorgioper un problema all’aorta.Il professore ha spiegato che per ora, vista anche l’età, “vogliamo mantenerlo in questa realtà protetta che è la terapia intensiva”, precisando di non sapere per quanto tempo resterà ricoverato in tale reparto né tantomeno quanto servirà per rimandarlo a casa. L'articolopiùMeteo Web.