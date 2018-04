Napolitano | Musumeci | Mattarella non lo ha visto per non turbarlo

Napolitano : Musumeci - prossimo bollettino domani : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Il prossimo bollettino ci sarà domani, probabilmente non ci sarà bisogno di un incontro ma basterà una nota”. Lo ha affermato Francesco Musumeci, il chirurgo dell’ospedale San Camillo di Roma che ha operato nella notte il Presidente emerito Giorgio Napolitano per un problema all’aorta. L'articolo Napolitano: Musumeci, prossimo bollettino domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Napolitano : Musumeci - momento più delicato e difficile è passato : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Il momento più difficile e delicato è passato, ma rimaniamo in condizione di criticità”. Lo ha affermato Francesco Musumeci, il chirurgo dell’ospedale San Camillo di Roma che ha operato nella notte il Presidente emerito Giorgio Napolitano per un problema all’aorta.Il professore ha spiegato che per ora, vista anche l’età, “vogliamo mantenerlo in questa realtà protetta che è la ...

Napolitano : Musumeci - deboli progressi - parametri vitali stabili : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Il Presidente continua a fare dei deboli progressi, direi che sta andando tutto abbastanza bene. I parametri vitali restano stabili e questo è molto importante, la cosa più importante è che adesso è sempre più sveglio, anche se un po’ torpido a causa dei farmaci”. Lo ha affermato Francesco Musumeci, il chirurgo dell’ospedale San Camillo di Roma che ha operato nella notte il Presidente ...

