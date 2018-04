Napolitano | Musumeci | ancora in terapia intensiva | ridotto farmaci

Napolitano : Musumeci - soddisfatti ma presto per dare certezze : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – “Siamo molto soddisfatti per il decorso”, anche il quadro neurologico “è buono e ci lascia ben sperare”. Lo dichiara Francesco Musumeci , il professore del San Camillo che ha operato il Presidente emerito Giorgio Napolitano . Musumeci ribadisce che Napolitano “ha un’ottima fibra, una buona tempra, ma a 93 anni – aggiunge – è impossibile fare delle previsioni. La ...

Grave il presidente Giorgio Napolitano - operato dal professor Francesco Musumeci : Italia in apprensione per il presidente emerito della Repubblica. Giorgio Napolitano è stato ricoverato a Roma in ospedale per problemi circolatori.