Napolitano | i medici | fa progressi ' Sempre più sveglio | respira da solo'

Medici soddisfatti per il decorso post-operatorio di Napolitano : "Risponde agli stimoli - apre gli occhi" : "La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore. Vi faremo sapere mano mano ma siamo molto soddisfatti per il decorso". Così il professor Francesco Musumeci dell'ospedale San Camillo ha descritto il quadro clinico del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, operato d'urgenza nella notte al cuore. "Fare delle previsioni assolute è impossibile, il paziente ha 93 anni", ha aggiunto il chirurgo.I Medici si dicono ...