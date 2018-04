Napolitano | Fico | auguri Presidente | l’aspettiamo in Parlamento

Consultazioni : oggi al Colle Napolitano - Fico e Casellati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAore 13:00 - Nemmeno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati , ha voluto lasciare dichiarazioni dopo l'incontro con Mattarella, procedendo spedita verso l'uscita senza salutare i giornalisti presenti in sala.ore 12:40 - Nessun commento da parte di Roberto Fico dopo il colloquio con il capo dello Stato: "Buongiorno a tutti, vi auguro buon lavoro", si è limitato a dire il presidente della Camera.ore 11:45 ...

Consultazioni - Mattarella incontra Casellati - Fico e Napolitano . la diretta del Quirinale : Al via stamattina alle 10.30 al Quirinale le Consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella . La prima a salire al Colle è stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , alle 11.30 poi è stata la volta del presidente della Camera Roberto Fico ; alle 12.30 al presidente emerito Giorgio Napolitano. Dopo una pausa, alle 16 si riparte con il gruppo per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato; alle 16.45 il gruppo ...

M5s interrompono Napolitano - non si trattengono alla notizia dell’elezione di Fico alla Camera. Abbracci e commozione : Mentre Roberto Fico viene eletto presidente della Camera (guarda il video) i senatori M5S non trattengono la gioia, e interrompono Giorgio Napolitano che sta leggendo i voti per la presidenza del Senato con un lungo applauso. Abbracci e commozione, e Toninelli fa il segno della vittoria L'articolo M5s interrompono Napolitano, non si trattengono alla notizia dell’elezione di Fico alla Camera. Abbracci e commozione proviene da Il Fatto ...