Napolitano colto da malore | chirurgo | “L’intervento è andato molto bene”

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L’intervento a Giorgio, provocato da “una dissecazione dell’aorta ascendente, èbene, il cuore ha ripreso bene la sua funzione, il presidente èstabile“: lo ha spiegato il professor Francesco Musumeci, a seguito dell’operazione a cui è stato sottoposto il presidente emerito della Repubblica all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di un. “Il presidente èstabile, siamosoddisfatti“, si trova “in terapia intensiva: aspetteremo le prossime per vedere come risponde all’intervento, tenendo conto non è una persona giovanissima, i 93 anni sicuramente conteranno sul recupero“. L’ex capo dello Stato “ha una grande tempra e una grande fibra e questo lo aiuterà speriamo a recuperare bene e presto“.è statoieri pomeriggio da forti dolori al petto ...