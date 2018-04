Napolitano | cardiologo | “Necessario intervenire subito | anche i minuti sono fondamentali”

meteoweb.eu

: Napolitano cardiologo: “Fondamentale intervenire subito anche i minuti sono fondamentali” - #Napolitano… - zazoomblog : Napolitano cardiologo: “Fondamentale intervenire subito anche i minuti sono fondamentali” - #Napolitano… - zazoomnews : Napolitano cardiologo: “Fondamentale intervenire subito anche i minuti sono fondamentali” - #Napolitano… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “fondamentali. La dissecazione dell’aorta deve esseretrattata in sala operatoria e deve essere tamponata nel più breve tempo possibile“: lo spiega al Corriere della Sera ilAntonio Rebuzzi responsabile del reparto di cardiologia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, in riferimento al malore e all’interventodal presidente Giorgio. “I fattori di rischio? L’età, l’arterosclerosi, l’ipertensione: l’aorta cede proprio quando la pressione del sangue raggiunge livelli molto alti. Per questo bisogna tenere una pressione bassa nel malato“. L'articolo: “Necessariofondamentali” Meteo Web.